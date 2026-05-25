El calor continuará en las islas hasta el próximo miércoles

El episodio de calor que se ha instalado en las islas durará al menos hasta el próximo miércoles, con temperaturas que pueden superar en algunas zonas los 34 grados

Imagen Haykel Ezzeddine. La Palma

El calor continuará marcando la actualidad meteorológica en Canarias al menos hasta el próximo miércoles. Las temperaturas seguirán siendo altas en todo el archipiélago y este lunes podrían alcanzarse o incluso superarse los 34 grados en zonas de la mitad sur de Gran Canaria, así como en áreas altas del interior de Lanzarote y Fuerteventura.

A pesar del ambiente cálido, las nubes bajas no desaparecerán del todo. Estarán presentes principalmente en la cara norte de las islas, situadas por debajo de los 600 metros de altitud, y se mantendrán a lo largo de la jornada de este lunes con mayor o menor intensidad.

El viento alisio seguirá soplando en la costa, mientras que en medianías y zonas altas predominará la componente sur. Además, quienes quieran disfrutar del mar encontrarán un litoral prácticamente en calma en todas las islas. También continuará presente una ligera calima que afectará especialmente a la provincia oriental y a Tenerife, siendo más notable hacia el este del archipiélago.

Más calor este martes

La situación más intensa de calor llegará este martes, considerado el día más caluroso del episodio. Las temperaturas mínimas subirán en las islas montañosas, especialmente en medianías, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en las vertientes sur y oeste de las islas orientales y de Tenerife.

Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por calor para el martes, 26 de mayo. Gráfico Aemet

Durante esa jornada se volverán a superar los 34 grados en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las vertientes sur y oeste de Gran Canaria. Tampoco se descarta alcanzar esos valores en las vertientes sur de Tenerife y La Gomera, además de las medianías del norte de Gran Canaria y el área metropolitana de Tenerife.

Con vistas al miércoles, las temperaturas comenzarán a descender de forma progresiva, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso en buena parte del archipiélago.