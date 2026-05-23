La calima afectará en mayor medida a las islas orientales y, de forma más ligera, a medianías y cumbres de las islas occidentales

Mapa del tiempo para este domingo, 24 de mayo de 2026

Este domingo tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado salvo en Fuerteventura y Lanzarote donde habrá intervalos de nubes altas. Calima que afectará en mayor medida a las islas orientales y de forma más ligera a medianías y cumbres de las islas occidentales.

Las temperaturas subirán, sobre todo las máximas en el interior y vertientes sur de las islas orientales donde podrán superar 34ºC. En las islas occidentales, se podrán superar los 30ºC en zonas de medianías del sur y oeste.

Viento alisio moderado en costas. Probables rachas fuertes en extremos sureste-noroeste de las islas montañosas. En medianías y cumbres soplará de flojo a moderado de componente este y sureste, sin descartar que se acelere por la tarde. En cumbres centrales de Tenerife soplará fuerte de componente sur donde son probables rachas localmente muy fuertes.

Y en el mar, las olas más grandes las encontraremos en las costas abiertas al norte donde las olas podrían alcanzar el 1,5m. En las costas más resguardas del sur las olas difícilmente alcanzarán el 1m.

Previsión del tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos matinales en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste. Temperaturas cálidas.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y noreste. En el resto poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Viento alisio moderado y temperaturas más altas. En medianías y cumbres será de componente este. Máxima que rondará los 25ºC en la capital.

La Gomera: Cielos despejados salvo por el norte que estará poco nuboso. Viento alisio moderado acelerándose en la capital. Temperaturas máximas 22ºC – 29ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a poco nuboso por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el sureste-noroeste y sur de Anaga. En medianías y zonas altas será de componente este. Temperaturas en ascenso. Oscilarán entre los 19ºC y los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Viento alisio moderado en costas con intervalos de fuerte en el sureste-noroeste. En medianías y cumbres soplará de componente este. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubes matinales por el oeste, aunque el resto estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Calima. Viento alisio moderado que será más intenso en la Península de Jandía. Temperaturas muy altas, máximas 24ºC – 38ºC

Lanzarote: Nubes bajas en el norte y oeste matinales. En el resto, intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado y calima. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 32ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes altas con calima. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC y los 26ºC en Caleta de Sebo.