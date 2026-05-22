Fin de semana veraniego en las islas, soleado y con calor, y con la presencia de ligera calima especialmente en las islas orientales

El calor llega a Canarias. Imagen de recurso Preepik

El tiempo estable y soleado marcará el fin de semana en Canarias, aunque la nubosidad baja seguirá presente en algunas zonas del norte del archipiélago. Además, las temperaturas continuarán en ascenso y podrían alcanzarse e incluso superarse los 32 grados en puntos del interior de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura durante la jornada del domingo.

Este viernes amaneció con abundante nubosidad baja anclada en la cara norte de las islas, situada por debajo de los 800 o 900 metros de altitud. Estas nubes serán persistentes especialmente en zonas de La Palma, el norte de El Hierro y La Gomera, así como en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29 grados este viernes. El viento soplará flojo del norte durante la mañana, aunque irá ganando intensidad a lo largo de la tarde, cuando podrían registrarse rachas localmente fuertes en el área metropolitana de Tenerife y en algunas zonas de Lanzarote y Fuerteventura.

Precaución en las costas abiertas al norte

En cuanto al estado del mar, se recomienda precaución en las costas abiertas al norte, donde podrán registrarse series de olas de hasta dos metros de altura. También habrá mar alterada en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En cambio, las costas del sur presentarán oleaje más moderado, de entre uno y metro y medio, mientras que las mejores condiciones marítimas se darán en las vertientes este y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, con el mar prácticamente en calma.

Las autoridades recuerdan extremar la precaución en playas y zonas de baño, especialmente durante los cambios de marea y en áreas con corrientes y arrastres, después de algunos incidentes recientes relacionados con la subida de la marea.

Sábado con más calor y presencia de calima

La previsión para el sábado apunta a cielos poco nubosos o despejados en gran parte del archipiélago. La calima afectará principalmente a las islas orientales y, de forma más ligera, a medianías y zonas altas de las occidentales.

Las temperaturas seguirán subiendo, especialmente en zonas interiores, donde se esperan máximas de entre 30 y 32 grados en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El viento del norte será moderado en zonas bajas y ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas.

Domingo con ambiente veraniego

El domingo continuará el ambiente plenamente veraniego. Habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas, aunque predominando los cielos poco nubosos durante el resto del día.

La calima seguirá afectando sobre todo a las islas orientales. Las temperaturas seguirán superando los 30 grados, incluso los 32 grados en áreas del interior del sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. También se alcanzarán o superarán los 30 grados en medianías del sur y oeste de las islas occidentales.

El viento soplará moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos fuertes en extremos noroeste y sudeste de las islas montañosas, mientras que en medianías y zonas altas predominará el viento del este-sudeste.

Niveles de radiación

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido de que actualmente el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias es muy alto en todas las islas y extremo en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, a excepción de los municipios de Arrecife, en Lanzarote, y La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar, en Gran Canaria, que se sitúan en riesgo muy alto.

Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados. Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Además, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas después. Asimismo, hay que recordar que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.