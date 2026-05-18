Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 19 de mayo

Este martes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas por la mañana y por la noche con cielos poco nubosos durante el resto del día. No se descarta que puedan dejar algunas precipitaciones débiles y aisladas en la madrugada. En el resto de zonas de las islas occidentales y Gran Canaria estará poco nuboso o despejado. En las más orientales, intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado.

Imagen RTVC

Las temperaturas comenzarán a subir progresivamente. Las máximas subirán ligeramente en el interior de Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera. Será más acusado en el interior y zonas altas de las islas centrales.

El viento será del noreste, alisio, moderado con intervalos de fuerte en las zonas expuestas, sureste-noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes. En zonas altas y cumbres el viento será de componente este flojo.

Y en el mar, predominio de mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con oleaje que podría superar el 1,5m. En costas del sur y suroeste se esperan olas entre 0,5 – 1,0 m.

El tiempo por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte y noreste y por la tarde en zonas del interior. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y las temperaturas serán agradables.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y vertiente este a primeras horas que tenderá a intervalos nubosos a partir del mediodía. Se volverá a nublar por la noche. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperatura máxima que rondará los 22ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte e interior que serán más compactos por la noche. En el resto estará despejado. Viento alisio moderado acelerándose en la capital. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos por la mañana en el norte sin descartar alguna gota aislada de madrugada. Tenderá a intervalos nubosos al mediodía. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado donde son probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte y este a primeras y últimas horas del día. Tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto, despejado. Alisio moderado acelerándose en el sureste-noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el norte que habrá algunos intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas máximas entre los 21ºC – 26ºC.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado salvo en el norte y oeste que habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 24ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos poco nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 18ºC y los 23ºC en Caleta de Sebo.