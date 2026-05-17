Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 18 de mayo

Comenzamos la semana con tiempo primaveral. Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde son probables lluvias débiles y ocasionales sobre todo durante la madrugada y por la noche.

Respecto a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa predominará los intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. Se abrirán claros al mediodía. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.

RTVC.

En cuanto a las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. El viento alisio soplará moderado donde son probables rachas fuertes en las vertientes expuestas, sureste y noroeste.

En concreto, en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrían alcanzar los 2m. En costas más reguardadas del sur predominará las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte y noreste. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y las temperaturas no se moverán mucho.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y noreste donde no se descarta alguna gota. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, intervalos nubosos. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte e interior. Al mediodía se despejará. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en la capital. Temperatura máxima que rondará los 23ºC en la capital.

Tenerife: Predominio de cielos nubosos en el norte y noreste sin descartar alguna llovizna. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por el sur y oeste que se generará nubosidad de evolución por la tarde. Además, el viento alisio moderado. Probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte y este que tenderá a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en zonas del sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que serán más compactos en el interior. En el sur, poco nuboso particularmente por la tarde. Viento alisio moderado acelerándose por la tarde en la península de Jandía. Temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos donde no se descarta alguna gota en el norte y oeste. Se abrirán claros en el este durante la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 24ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos con intervalos nubosos donde podría caer alguna gota. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC y los 23ºC en Caleta de Sebo.