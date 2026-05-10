Este lunes tendremos cielos poco nubosos que tenderá a nuboso en el norte y este por la tarde donde son probables lluvias débiles

Imagen RTVC.

Este lunes tendremos cielos poco nubosos que tenderá a nuboso en el norte y este por la tarde donde son probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas en las islas más montañosas. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en puntos de las vertientes oeste de las islas centrales. Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios.

El viento será flojo variable en las islas orientales con predominio de la componente norte y será flojo del noroeste en las occidentales, salvo en cumbres de Tenerife donde será fuerte del suroeste con probables rachas localmente muy fuertes.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrían alcanzar los 2m. En costas más reguardadas del sur, las olas difícilmente superarán el 0,5 m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos que serán más abundantes en el norte e interior. Viento flojo del noroeste y temperatura máxima que rondará los 16ºC en la capital.

La Palma: Cielos nubosos matinales en la comarca oeste y norte. Por la tarde se generará nubosidad de evolución en el este donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Cielos poco nubosos salvo por el norte y este que estará nuboso. Viento flojo del noroeste y temperaturas máximas entre los 19ºC y los 24ºC en costas.

Tenerife: Poco nuboso a primeras horas de la mañana. Se nublará al mediodía en el norte y este donde no se descarta alguna gota. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento flojo del noroeste y del suroeste fuerte en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso o muy nuboso en el norte, este y sureste por la tarde. No se descarta lluvias débiles y dispersas. En el resto de zonas, poco nuboso. Viento flojo variable y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el este donde habrá intervalos nubosos. Viento flojo variable y temperaturas máximas entre los 20ºC – 24ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos salvo por el este que estará nuboso. Al mediodía se despejará en el oeste. Viento flojo variable y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos que serán más abundantes a primeras y últimas horas. Viento flojo variable y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 23ºC en Caleta de Sebo.