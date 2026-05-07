Las nubes seguirán presentes durante la jornada del viernes. Se registrarán algunas precipitaciones de forma débil en las próximas horas

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 8 de mayo / RTVC

En las próximas horas las nubes se mantendrán sobre todo a primera y última hora. Los restos de un frente ya por la tarde dejarán precipitaciones por el oeste de La Palma, justo la vertiente contraria a la de las últimas horas y también podría llover en puntos del nordeste de Tenerife. En la próxima madrugada también lloverá en puntos de las islas occidentales, pero irá a menos. Este viernes habrá más ratos de sol en general sobre todo en las islas orientales.

Las temperaturas máximas podrían subir ligeramente y no variarán demasiado las mínimas.

El viento cambiará y girará a noroeste en un primer momento y a componente oeste por la tarde, con intensidad más bien flojo, salvo en las cumbres de La Palma donde las rachas se podrían acelerar y mucho, especialmente hacia las medianías del sur, podría darse el viento de ladera hacia Mazo. También en las cumbres de Tenerife ganará intensidad.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno al metro de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Las nubes podrían dejar lluvia la próxima madrugada, despejará durante el día y por la tarde reaparecerán las nubes. Las temperaturas irán de los 13 a los 19 grados en Valverde.

La Palma: Primeras horas con nubes y luego tenderá a despejar hasta por la tarde que será cuando lleguen de nuevo las nubes y la lluvia por el oeste. El viento arreciará en la cumbre.

La Gomera: Cielos grises al amanecer que no volverán hasta por la tarde con los restos del frente, alguna gota podrían dejar. Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados en la capital.

Tenerife: Esperamos restos de un frente por la tarde con posibles precipitaciones débiles hacia el extremo este. Las nubes perderán terreno por el suroeste y el viento arreciará en la cumbre.

Gran Canaria: Día gris, sobre todo durante las horas centrales, con baja probabilidad de lluvia, a lo sumo en medianías del sur por la tarde. Las temperaturas subirán algunos grados.

Fuerteventura: Podrían llegar algunos restos de frente a la cara a última hora. El resto del día estará despejado con temperaturas entre los 16 y los 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Esperamos nubes bajas en el norte y oeste por la mañana y por la tarde, a mediodía estará más despejado. Las temperaturas en Arrecife irán de los 15 a los 23 grados.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos más compactos a primeras y últimas horas, las temperaturas subirán algún grado y el viento ganará intensidad por la tarde.