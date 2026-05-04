Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 5 de mayo

El tiempo este martes estará nuboso en casi todo el archipiélago, predominarán las nubes de tipo medio y alto, bajo ellas crecerán nubes bajas en las islas occidentales, que por la tarde podrían dejar algo de lluvia débil ocasional en la mitad este de La Palma y/o en medianías del sureste de Tenerife. También habrá ratos de sol.

Imagen RTVC

Las temperaturas cambiarán poco, las más agradables se registrarán en la costa a primera hora de la tarde y la máxima superará los 25ºC. El viento soplará moderado del nordeste en las islas orientales. Será flojo de componente este y rolará al nordeste por la noche en las Occidentales, y del oeste-suroeste moderado en el Teide, en Tenerife.

El estado del mar acompañará, las olas más grandes apenas superarán el metro de altura.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Nubosidad de tipo medio y alto, el cielo más despejado a partir de media tarde. Viento alisio flojo.

La Palma: Intervalos nubosos. Habrá nubes bajas, medias y altas, y por la tarde no descartable algo de lluvia débil ocasional en la comarca este.

La Gomera: Tiempo relativamente despejado y soleado por la tarde, durante la mañana predominarán las nubes, muchas serán de tipo medio y alto.

Tenerife: Nubes medias, altas, y de tipo bajo o evolución en parte del norte y de las medianías de la vertiente sur. No descartable algo de lluvia ocasional en medianías del sureste.

Gran Canaria: Intervalos de nubes medias y altas, y bajas en el nordeste a primera hora y sobre todo después de media tarde. Viento alisio moderado.

Fuerteventura: Nubes medias y altas, temperaturas sin cambios, la máxima rondará los 25º C. Viento del nordeste moderado.

Lanzarote: Ambiente nuboso, predominarán las nubes medias y altas, temperaturas agradables y viento moderado del nordeste.

La Graciosa: Menos sol y más nubes que en días anteriores, muchas de tipo medio y alto. Viento alisio y temperatura primaveral.