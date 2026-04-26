RTVC

Este lunes tendremos cielos con intervalos nubosos o nubosos en el norte de las islas más montañosas donde son probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Serán más probables durante la madrugada y por la noche. Se generará nubosidad de evolución en las islas centrales donde cabe la posibilidad de que pueda caer alguna gota en el interior y sur por la tarde. En las islas más orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa no se descarta precipitaciones débiles y ocasionales sobre todo en el norte y vertientes oeste.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará de componente norte en las islas occidentales y Gran Canaria. Probables rachas fuertes en las vertientes este y oeste de las islas montañosas, y en zonas altas y expuestas de El Hierro. En las islas más occidentales el viento será del noroeste moderado. Predominio de brisas en costas del sur de las islas montañosas.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que no superarán los 2 metros. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso en el norte y noreste. Viento de componente norte moderado. Se acelerará en zonas altas expuestas. Temperaturas frescas.

La Palma: Intervalos nubosos salvo por el norte que estará nuboso donde son probables precipitaciones débiles sobre todo por la mañana. Viento de componente norte moderado y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte e interior con probables lloviznas durante la mañana. En el resto, intervalos nubosos. Viento de componente norte y temperaturas máximas entre los 18ºC – 24ºC en costas.

Tenerife: Cielos con intervalos nubosos en el norte que tenderá a nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales durante la mañana y por la noche. Se generará nubosidad de evolución en el sur y sureste sin descartar alguna gota. Viento de componente norte. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en la mitad norte con precipitaciones en general débiles y dispersas que serán más probables por la tarde. En el resto, intervalos nubosos. Se generará nubosidad de evolución en el sur por la tarde. Viento de componente norte moderado. Temperatura máxima que rondará los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales por el norte y oeste. Viento de del noroeste moderado. Temperaturas máximas entre los 20ºC y los 24ºC.

Lanzarote: Nuboso salvo en el este que habrá intervalos nubosos. Probables precipitaciones débiles y dispersas por el norte y oeste. Viento del noroeste moderado y temperatura máxima que rondará los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos con probables lloviznas. Viento del noroeste moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.