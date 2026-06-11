Los migrantes invitados al acto de León XIV en el muelle de Arguineguín tienen historias de vida detrás de su viaje. Algunos llegaron a Canarias en cayuco, otros en avión….todos buscando una mejor vida

El papa León XIV reza frente a la Virgen en el muelle de Arguineguín.

La llegada del papa León XIV a Canarias constituye un hito histórico para el archipiélago que ha recibido por primera vez a un papa. Tras su visita a Madrid y Barcelona, Canarias es la última etapa de su viaje a España.

Al margen de la expectación de ver de cerca a un papa, la visita de León XIV está cargada de simbolismo. Su llegada a las islas está ligada directamente al fenómeno migratorio. No en vano su primer acto en Gran Canaria ha sido con los migrantes que han llegado a nuestras costas, con agentes de Salvamento Marítimo y con las fuerzas de seguridad que en muchas ocasiones son los primeros que auxilian a quienes llegan a tierra tras pasar días en el mar a bordo de pateras y cayucos. Lo mismo ocurrirá con su primer acto en Tenerife, el 12 de junio, que será con personas migrantes en el centro de acogida de Las Raíces, en La Laguna.

El puerto de Arguineguín ha acogido cientos de rescates durante años e incluso fue conocido como «el muelle de la vergüenza» cuando más de 2.400 personas estuvieron hacinados en ese espacio durante días en 2020.

Canarias acoge no solo a quienes llegan desde el mar en cayuco también a muchos otros migrantes que eligen nuestras islas para cambiar y comenzar una nueva vida. Muchos de ellos han estado también invitados este 11 de junio en el muelle de Arguineguín y nos han contado su historia.

Las caras de la migración

Reinaldo y su hijo Roberto, este 11 de junio de 2026 en el muelle de Arguneguín. Imagen: RTVC.

Roberto y su padre Reinaldo, han llegado a Canarias desde Cuba. Llevan 3 años viviendo en las islas. Al principio lo hicieron con ayuda de Caritas, ahora, después de mucho trabajo, han logrado salir adelante. Reinaldo conocía España porque ambos son descendientes de emigrados durante la guerra civil española. Aseguran que la ilusión es enorme por vivir de cerca la visita del papa a Gran Canaria.

Ousseynou Fall, Ousmane NDiaye y Sekhone Dyarra. Imangel. RTVC.

Ousseynou Fall, Ousmane NDiaye y Sekhone Dyarra son también migrantes. Residen en San Fernando y en Vecindario. Llevan más de cuatro años en la isla y llegaron desde Senegal y Mali.

Ana Sofía y Gabriel Olguín Ortiz y sus padres Carolina Ortiz y Héctor Fabio Olguín, han llegado desde Cali, en Colombia. Llevan 2 años en Gran Canaria. Aseguran que están «muy felices» y que la isla es «muy bonita y acogedora con los migrantes». Han acudido a ver al papa León XIV para estar cerca de él y para «pedir la bendición» para toda su familia. Han llegado a Arguineguín organizados por Caritas.

Los rostros e historias de quienes han participado en el acto del León XIV en Arguineguín

Luis Miguel Martel, franciscano de la Cruz Blanca.

El hermano Luis Miguel Martel, es franciscano de la Cruz Blanca. Ha llegado a Arguineguín desde Ávila. Acompaña a los hermanos que trabajan en Gran Canaria acompañando a las personas migrantes, en total unas 700. De ellas, 266 se han trasladado a Arguineguín para participar del primer acto del papa en la isla.