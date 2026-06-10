Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 11 de junio

Esperamos un cambio de tiempo para los próximos días, a partir de este jueves el viento se irá reduciendo y aunque seguirá soplando del nordeste, la intensidad será muy inferior a la que hemos tenido estos días.

Imagen RTVC

La nubosidad volverá a aparecer a primera hora por el norte de las islas más montañosas y norte y oeste de las orientales al amanecer, se situarán a una cota en torno a los 800 metros aproximadamente. Tenderán a disiparse enseguida dando paso a cielos mucho más despejados como los que habrá en las cumbres y en las zonas del sur.

Las temperaturas irán en ligero ascenso sobre todo en medianías de las islas de mayor relieve.

El estado del mar será de fuerte marejada en las costas del norte y canales entre islas con olas por debajo de los 2 metros.

El tiempo por islas:

El Hierro: Las pocas nubes que se vean se colocarán de forma dispersa por el nordeste de la isla, el viento aflojará y las temperaturas irán de los 14 a los 19 grados en Valverde.

La Palma: Las nubes se reducirán en el norte y vertiente este, pueden pegarse a la costa a primera hora, luego se retirarán. El viento también perderá fuerza y las temperaturas subirán.

La Gomera: Intervalos nubosos por el norte, sobre todo en Agulo en las primeras horas, luego perderán terreno. El viento irá amainando en los extremos y las temperaturas subirán.

Tenerife: Las nubes se reducirán y se colocarán de forma dispersa por el norte y hacia Anaga, perderán consistencia. Las temperaturas variarán entre los 19 y los 27 grados en Santa Cruz.

Gran Canaria: La panza de burro en el norte estará presente pero será menos consistente. En el resto sol y menos viento con temperaturas máximas de 24 grados en la capital.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes bajas en la mitad norte que en pocas horas desaparecerán. El viento aflojará y las temperaturas irán de los 18 a los 26 grados.

Lanzarote: Se reducirán las nubes de primera hora en el norte y oeste, lucirá el sol gran parte del día y el viento irá a menos. Las temperaturas irán de los 18 a los 26 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos nubes bajas por la mañana que tenderán a disiparse, el viento irá a menos y las temperaturas subirán algún grado.