Situación meteorológica cambiante, donde se alternarán los cielos despejados con abundante nubosidad durante los próximos días

Playa del Inglés, Maspalomas, Gran Canaria. Imagen www.holacanarias.com

El puente de mayo estará marcado por una situación meteorológica cambiante, con alternancia de cielos despejados y abundante nubosidad. Este patrón será el predominante desde este jueves y se mantendrá durante los próximos días, aunque con una ligera mejora respecto a lo que va de semana.

Durante el viernes y el sábado podrían aparecer nubes altas a primeras horas del día, pero en general se espera una mayor presencia de sol. De hecho, este jueves ya se presenta con menos nubosidad que jornadas previas y sin sistemas importantes en el entorno.

Aun así, la escasa presencia de viento favorecerá la formación de nubes de evolución durante las primeras horas de la tarde. Estas serán más frecuentes en zonas interiores y de medianías de todas las islas, con posibilidad de dejar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. Las áreas con mayor probabilidad de lluvia serán las medianías de las vertientes este y sureste de Tenerife, así como zonas del norte de Gran Canaria.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos. Los valores más agradables se registrarán en las zonas costeras, donde las máximas podrán alcanzar e incluso superar los 24 grados.

El estado del mar se mantendrá estable, prácticamente en calma y sin novedades destacables durante estos días.

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Si quieres sol…

Para quienes busquen más sol, las mejores condiciones se darán en las vertientes sur de las islas occidentales —especialmente en El Hierro, La Gomera y Tenerife—, aunque no estarán completamente libres de nubes. En La Palma, la costa oeste también ofrecerá algunos claros.

Por su parte, el sur de Gran Canaria, junto con Lanzarote y Fuerteventura, será donde más horas de sol se puedan disfrutar, especialmente hacia el fin de semana. Aun así, también habrá intervalos nubosos en estas zonas.

Las temperaturas podrían subir ligeramente durante el fin de semana, y todo apunta a que el domingo será el día más soleado del puente.