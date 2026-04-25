Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en La Gomera, Tenerife y puntos del oeste de Gran Canaria y norte de Fuerteventura

Previsión del tiempo (26/04/2026)

Este domingo tendremos intervalos nubosos que tenderá a cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde son probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la madrugada y últimas horas del día. Se generará nubosidad de evolución en las islas más montañosas donde son probables precipitaciones débiles a partir del mediodía.

En las islas más orientales, predominará los intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones. Habrá nubosidad de tipo alto que cruzará de suroeste a noreste el archipiélago.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en La Gomera, Tenerife y puntos del oeste de Gran Canaria y norte de Fuerteventura. Las mínimas se mantendrán sin cambios. El viento será de componente norte moderado en las islas orientales, Tenerife y La Gomera, mientras que en las más occidentales lo hará del noreste.

Y en el mar, predominará la mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que difícilmente alcanzarán los 2 metros. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

El tiempo por islas:

El Hierro: Muy nuboso en el norte y noreste con probables lluvias débiles sobre todo por la mañana. En el resto, intervalos nubosos. Viento del noreste moderado. Temperaturas frescas.

La Palma: Nuboso o muy nuboso en el norte y este con precipitaciones débiles a primeras y últimas horas del día. En el resto, intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos salvo por el norte e interior que estará muy nuboso con lluvias débiles y dispersas durante la mañana. Viento de componente norte moderado y temperaturas máximas entre los 19ºC – 23ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos con lluvias débiles matinales salvo por el este y el área metropolitana que habrá intervalos nubosos. Tenderá a muy nuboso por el norte, oeste y sur por la tarde donde no se descarta alguna gota. Viento de componente norte y temperatura máxima que rondará los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste. En el resto, intervalos nubosos. No se descarta alguna gota en el norte por la mañana y por la noche y en el interior por la tarde. Viento de componente norte moderado acelerándose en los extremos este y oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos salvo por el norte y oeste que estará muy nuboso. Viento de componente norte moderado con probables rachas fuertes en la Península de Jandía e interior. Temperaturas máximas entre los 20ºC y los 25ºC.

Lanzarote: Nuboso por el norte y oeste. En el resto, intervalos nubosos. Viento de componerte norte moderado acelerándose en el interior y este. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos. Viento de componente norte moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.