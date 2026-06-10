Un trabajador de 39 sufrió lesiones de carácter grave tras caer de una altura de 15 metros de un edificio ubicado en la calle Juan Padrón de Santa Cruz de Tenerife

Herido de gravedad un trabajador tras caer desde una altura de 15 metros. Imagen Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Un trabajador de 39 años resultó herido de gravedad este miércoles tras sufrir un accidente laboral en el interior de un edificio situado en la calle Juan Padrón, en Santa Cruz de Tenerife.

Según las primeras informaciones, el hombre se precipitó desde una altura aproximada de 15 metros, cayendo sobre una rampa interior de garaje. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de carácter grave que requirieron una rápida intervención de los servicios de emergencia.

La Policía Local fue el primer recurso en llegar al lugar de los hechos y adoptó todas las medidas necesarias para la atención inicial del accidentado, así como para asegurar la zona y facilitar la actuación del resto de efectivos desplazados. En el operativo también participaron efectivos de Bomberos de Tenerife y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez estabilizado, se activó una escolta policial para agilizar el traslado del herido hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

Asimismo, la Policía Local activó el protocolo correspondiente en materia de accidentes laborales, por lo que se ha solicitado la presencia de agentes de la Policía Nacional, incluida la Policía Científica, así como de la Inspección de Trabajo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.