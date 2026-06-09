Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 10 de junio

En las próximas horas aún seguiremos con bastante nubosidad en el norte de las islas más montañosas donde no se descarta que esta noche, de madrugada y primera mitad de este miércoles se puedan producir precipitaciones débiles e intermitentes en las medianías del norte. En el resto lucirá el sol, incluso en las orientales a medida que avance la jornada.

Imagen RTVC

El viento soplará un día más con intensidad en los extremos podrían volverá a superar los 70km/h pero tenderá a remitir el jueves y el viernes.

Las temperaturas irán en ligero descenso sobre todo las máximas este miércoles, de cara al jueves y viernes volverán a subir.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 2 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en el sur. En canales entre islas las olas podrían superar los 2 metros. El jueves mejorará.

El tiempo por islas:

El Hierro: Veremos nubes por el norte-nordeste y esta noche de madrugada alguna gota podrían dejar, durante el día se despejará y seguirá el viento fuerte en los extremos.

La Palma: Nubes bajas por el norte y este con alguna gota de madrugada y cielos despejados en el resto y en la cumbre. Las rachas podrían llegar a los 80km/h en zonas expuestas.

La Gomera: Se mantendrán las rachas a ambos lados de la isla. Las nubes se limitarán al norte y de resto lucirá el sol. Las temperaturas irán de los 19 a los 24 grados en San Sebastián.

Tenerife: Esperamos nubes bajas a primera hora por el norte que podrían dejar algunas precipitaciones débiles por la mañana. El viento se seguirá notando en el este.

Gran Canaria: En La Aldea o en Agüimes seguirán las rachas fuertes de viento. Las nubes del norte podrían dejar alguna gota. Las temperaturas irán de los 20 a los 23 grados en la capital.

Fuerteventura: Amanecerá cubierto pero se despejará con rapidez. El alisio soplará moderado y las temperaturas se moverán entre los 18 y los 25 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Veremos nubes bajas a primera hora por el norte que tenderán a desaparecer. El sol cobrará protagonismo y el viento soplará moderado. Las temperaturas variarán poco.

La Graciosa: será un día de menos nubes aunque las veamos a primera hora. No tardarán en dar paso a cielos más despejados aún con alisios que irán amainando y temperaturas similares.