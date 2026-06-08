Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 9 de junio

El tiempo cambiará poco este martes, seguiremos bajo la influencia del anticiclón de las Azores y con régimen de viento alisio. La inversión de temperatura característica de esta situación meteorológica se situará entre los 800 – 1000 m de altitud, inversión que actuará de tapón para el mar de nubes en la cara norte del archipiélago, limitando su presencia hasta unos 1000 – 1200 m.

Imagen RTVC

El cielo estará nuboso en el norte y este de La Palma, en el norte del Hierro, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria, en Fuerteventura durante la mañana, en muchas zonas de Lanzarote y en La Graciosa. En el resto lucirá el sol y acompañarán las temperaturas, la máxima rondará los 30 ºC.

El viento alisio, viento del nordeste, soplará moderado a fuerte y con probables rachas localmente muy fuertes que alcanzarán o superarán los 60 – 70 km/h en zonas del sureste y del noroeste de las islas de mayor relieve.

En el mar se prevé viento alisio fuerza 5 a 6 con áreas locales de fuerza 7 en altamar entre las islas, habrá marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 – 2 m. En la mayor parte de las playas y zonas de baño las olas alcanzarán o superarán los 2 m de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Tiempo soleado salvo en la vertiente norte donde predominarán las nubes. Viento alisio moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en el oeste y en la costa sur y sureste.

La Palma: Nubes en el norte y nordeste, no descartables lloviznas, al menos, por la tarde-noche. Rachas de viento alisio fuertes y muy fuertes en Garafía, El Paso, Mazo y Fuencaliente.

La Gomera: Cielo despejado salvo por el norte a menos de 1000 – 1200 m donde predominarán las nubes y podría lloviznar, sobre todo por la tarde y la noche.

Tenerife: Ambiente soleado salvo en la zona norte donde habrá mar de nubes a menos de 1000 – 1200 m con probables lloviznas en medianías del nordeste.

Gran Canaria: Abundante nubosidad en el norte y nordeste a menos de 1000 m de altitud, no descartables lloviznas en medianías. En el resto sol. Temperatura máxima de unos 30º C.

Fuerteventura: Ambiente nuboso al amanecer, antes de mediodía soleado. Viento del nordeste moderado y localmente fuerte en el municipio de Pájara.

Lanzarote: Cielo muy nuboso por la mañana, se abrirán claros dando paso al sol en el sureste. Temperatura máxima de unos 26ºC. Viento alisio moderado a fuerte y localmente racheado.

La Graciosa: Muchas nubes, temperatura agradable, la máxima unos 24º C y viento del nordeste 30 – 40 km/h.