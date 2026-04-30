La declaración, aprobada por todos los grupos de la Corporación, defiende al sector camellar de la isla por su fuerte arraigo social, histórico y económico, especialmente vinculada a Timanfaya

Camellos en Timanfaya. Imagen de recurso

El pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional en apoyo al sector camellar de la isla, consolidando una posición común de la Corporación en defensa de una actividad con fuerte arraigo histórico, social y económico, especialmente vinculada al entorno del Parque Nacional de Timanfaya.

La declaración, según informa la Corporación insular, recoge la necesidad de proteger y defender el papel del sector frente a cuestionamientos que afectan a su imagen, poniendo en valor su contribución tanto al desarrollo turístico de Lanzarote como al mantenimiento de tradiciones ligadas al territorio. Asimismo, subraya que se trata de una actividad que sustenta a decenas de familias y que forma parte de la identidad insular.

El presidente y consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que “esta declaración institucional ratifica una posición clara de toda la Corporación en defensa del sector camellar, y esa unidad debe servir de ejemplo ante un sector que no solo necesita recursos económicos, sino también un marco normativo que le dé seguridad y protección”.

Asimismo, indicó que “desde el área de Agricultura se han mantenido numerosas reuniones y se han impulsado expedientes para coordinar esfuerzos y acreditar, con base técnica, el bienestar animal en la actividad”, y añadió que “se está trabajando junto a la Universidad de Córdoba para reforzar ese aval científico y avanzar en la protección y desarrollo de la raza camellar canaria”.

Ligado al desarrollo de Lanzarote

Por su parte, el consejero Jesús Machín, explicó que “es un sector que ha estado ligado al desarrollo de Lanzarote durante siglos, que ha sabido adaptarse sin perder su esencia y que hoy sigue siendo parte del paisaje y de la vida de la isla”. Añadió además que “es necesario que desde las instituciones se dé una respuesta clara y conjunta ante informaciones que no se corresponden con la realidad del trabajo diario que realizan las familias camelleras.

En este sentido, Machín recalcó que “no se puede entender Timanfaya sin el camello, ni el paisaje agrícola de Lanzarote sin su aportación histórica”, y apuntó que “defender este sector es también proteger una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestro modelo de isla”.

Respaldo a la actividad camellar

El acuerdo aprobado establece el respaldo del Cabildo a la actividad camellar y su defensa en los distintos ámbitos institucionales, así como la petición al Parlamento de Canarias para que adopte una posición en la misma línea.

La declaración pone de relieve que la presencia del camello en Lanzarote está documentada desde el siglo XV y que su papel ha sido determinante tanto en el desarrollo agrícola tras las erupciones volcánicas como en la posterior evolución hacia un modelo turístico singular. En la actualidad, la actividad de paseos en camello en Timanfaya continúa regulada y constituye uno de los atractivos más reconocibles del destino.

Además, se destaca que el núcleo de Uga concentra la principal cabaña camellar de Europa, gestionada por explotaciones familiares que han transmitido el oficio durante generaciones, consolidando un modelo que combina tradición, actividad económica y mantenimiento del paisaje.