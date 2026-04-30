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El TSJC confirma la absolución a un hombre de Tenerife acusado de una agresión sexual a una menor

RTVC / Europa PRESS
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La sentencia que ahora confirma el TSJC estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado se aproximase a ella

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Imagen archivo RTVC.

Domicilio familiar

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado habría pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Finalmente, fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

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