El juicio por presuntamente abusar de menores se celebrará el 17 de marzo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Fiscalía pide 24 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de tres menores. Europa Press

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita 24 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de tres menores, dos hijas de su pareja y una hija propia.

El ministerio público pide una condena de doce años por uno de los casos y seis años por cada una de las otras dos víctimas. Además, solicita que el acusado indemnice a cada menor con 10.000 euros.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron durante el tiempo en el que el procesado mantenía una relación sentimental con la madre de dos de las menores.

El hombre convivía con ellas y, presuntamente, aprovechaba momentos en los que las niñas estaban en la cama para realizar tocamientos, conductas que en uno de los casos llegaron a agravarse con el paso del tiempo.

Hechos previos a Ley del solo sí es sí

Parte de los abusos también habrían ocurrido cuando la familia pasaba la noche en una furgoneta propiedad del acusado.

Los hechos se juzgan como delito de abuso sexual porque ocurrieron antes de la entrada en vigor de la conocida como Ley del solo sí es sí.

La Fiscalía también solicita órdenes de alejamiento respecto a las víctimas, la retirada de la patria potestad y que el acusado participe en cursos de orientación sexual. El juicio está previsto para el 17 de marzo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.