Qadri del PP enmarcó esta propuesta en una estrategia más amplia para avanzar hacia un modelo sanitario “más humano y cercano”

El diputado regional del PP, Jacob Qadri ha anunciado este jueves el registro de una iniciativa parlamentaria para permitir el acompañamiento de mascotas a pacientes en centros del Servicio Canario de la Salud (SCS), una medida orientada a mejorar el bienestar emocional durante la atención sanitaria.

Informa. RTVC.

En una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de La Palma, el parlamentario explicó que la propuesta contempla la elaboración de un protocolo que regule el acceso de animales a hospitales públicos, siempre que exista un informe médico favorable y las condiciones lo permitan.

Imagen archivo RTVC.

Estancias prolongadas

Según indicó, diversos estudios avalan que la interacción con mascotas contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, además de mejorar la salud mental de los pacientes, especialmente en estancias prolongadas o ante intervenciones delicadas.

Añadió que esta medida ya cuenta con experiencias positivas en centros sociosanitarios de Canarias y en hospitales de otras comunidades autónomas, aunque el SCS no dispone aún de un programa de este tipo en su red hospitalaria.

Acompañamiento emocional

Durante su intervención, Qadri enmarcó esta propuesta en una estrategia más amplia para avanzar hacia un modelo sanitario “más humano y cercano”, que integre el acompañamiento emocional en la atención médica.

Además recordó que el Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad otra iniciativa impulsada por el grupo Popular para la humanización de las cesáreas, que incluye garantizar el acompañamiento a las mujeres durante estas intervenciones cuando las condiciones clínicas lo permitan.

Calidad asistencial

El diputado subrayó que ambas propuestas responden a la necesidad de mejorar la calidad asistencial situando a las personas en el centro del sistema sanitario y apostó por el consenso y la colaboración con los profesionales para su desarrollo.