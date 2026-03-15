Las personas afectadas por la COVID, piden una mayor financiación para la investigación, para encontrar una cura, ya que actualmente no existe un tratamiento como tal

Se cumplen 6 años desde que surgió la COVID, y precisamente, quienes no la han olvidado son las personas que la sufren de forma persistente y cada día en sus vidas.

Informa. RTVC.

En Canarias afecta a 70.000 personas, mientras que en el conjunto del país a un total de 2 millones de personas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran, la fatiga extrema, los problemas respiratorios y los problemas cognitivos, como niebla mental.

Reclamación de las personas afectadas

Las personas afectadas, piden una mayor financiación para la investigación, para encontrar una cura, ya que actualmente no existe un tratamiento como tal. Otro asunto importante y que han reivindicado en este 15 de marzo, Día Internacional del reconocimiento del Covid persistente, es en el ámbito laboral. A consecuencia de la enfermedad, muchos no pueden trabajar, pero lamentan que no haya facilidades por parte del INSS ni de los tribunales.

