Un grupo de veinticinco profesionales del Hospital La Candelaria aportan sus experiencias desde sus respectivos ámbitos

El Comité de Tumores Torácicos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, atendió 6.334 interconsultas entre 2015 y 2025.

Imagen archivo RTVC.

Cuidados paliativos

Estas peticiones fueron derivadas desde servicios como Medicina Interna, Neumología, Oncología Médica, Cirugía Torácica y Oncología Radioterápica, entre otros. Su abordaje ha permitido tomar decisiones clínicas sobre el tratamiento del cáncer de estos pacientes, incluyendo cirugía, tratamientos combinados de quimioterapia y cirugía, radioterapia o cuidados paliativos.

La reunión anual de este comité, que se inició este viernes y se prolonga hasta este sábado, está centrada en el cáncer de pulmón y analiza los últimos avances en las investigaciones sobre este tipo de tumor, incluyendo los estadios tempranos y localmente avanzados de la patología, los tratamientos, la quimioterapia y los retos de la cirugía.

Hospital La Candelaria

Un grupo de veinticinco profesionales del Hospital La Candelaria, entre oncólogos médicos, cirujanos torácicos, radiólogos, oncólogos radioterápicos y otros especialistas que integran el comité, comparte experiencias desde sus respectivos ámbitos con el objetivo de optimizar la atención al paciente desde un enfoque multidisciplinar.

El encuentro cuenta, además, con la participación de una veintena de residentes y profesionales de otros centros, de reconocido prestigio en ese ámbito, entre ellos el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), Mariano Provencio, y los especialistas Florentino Hernando Trancho y Atocha Romero, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y del Hospital Puerta de Hierro, respectivamente, que tienen una amplia experiencia en ensayos clínicos relacionados con los últimos tratamientos.

Asociación Española

También participa el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, Bernard Gaspar, que ha puesto en común ideas y proyectos a desarrollar de forma conjunta con pacientes voluntarios y el complejo hospitalario.

El programa contempla, además, el análisis de la innovación diagnóstica, la importancia de la secuenciación masiva en estadios tempranos y avanzados, así como la mejora de la calidad de vida mediante la derivación precoz a las unidades de cuidados paliativos y la administración de fármacos por vía subcutánea.

Estrategias de tratamiento

El Comité de Tumores Torácicos del Hospital La Candelaria es un grupo de trabajo multidisciplinar, que colabora con la unidad de Investigación del centro hospitalario, con el objetivo de fomentar la investigación traslacional y el crecimiento del hospital como referente en este ámbito sanitario.

La actividad investigadora del grupo ha aumentado de forma significativa en los dos últimos años, al pasar de cinco a quince ensayos clínicos y estudios observacionales abiertos. Entre los más destacados figuran ensayos en fase II y fase III sobre nuevas estrategias de tratamiento en tumores localmente avanzados.

Tratamiento con vitamina D

Entre ellos se encuentra un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón en el que se analizará si el trasplante de microbiota fecal mejora la respuesta al tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia en estadios tempranos.

El equipo prevé poner en marcha otros seis estudios, siendo uno de ellos el primer ensayo clínico independiente del Comité de Tumores Torácicos, que consistirá en estudiar si el tratamiento con vitamina D en pacientes con déficit puede mejorar la respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón metastásico.

Además, sus miembros se mantienen en constante actualización, participando con otros centros clínicos de referencia en ensayos, favoreciendo una investigación más accesible, eficiente y alineada con los avances médicos.