Advierte de que este tipo de llamadas coercitivas no están siendo realizadas por inspectores de Salud Pública y que se trata de un intento de fraude

Sede de la Consejería de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife.

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad, ha detectado que algunos establecimientos alimentarios han recibido llamadas telefónicas en las que personas se identifican falsamente como Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP). El objetivo es recabar información sobre estos negocios.

La Dirección del Área de Salud de La Palma desmiente categóricamente que el personal inspector esté realizando este tipo de llamadas telefónicas. Llamadas a los establecimientos de la isla para comunicar fechas de cierre o requerimientos de este tipo. «Por lo que se trata de comunicaciones fraudulentas ajenas al Servicio Canario de la Salud (SCS)».

El Área de Salud recomienda a los establecimientos que, en caso de recibir llamadas de este tipo, no faciliten ningún tipo de información personal o administrativa.

Asimismo, advierte de la conveniencia de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas.