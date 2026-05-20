Es la quinta excavación arqueológica en El Tendal y la primera que se hace gracias al convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias y la ULPGC

La Cueva de El Tendal, en San Andrés y Sauces, vuelve a ser el epicentro de la investigación arqueológica en La Palma. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha iniciado esta semana la quinta campaña de excavaciones en este yacimiento, que se desarrolla por primera vez en el marco del convenio de cooperación firmado con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Esta nueva intervención tiene como objetivo prioritario ampliar el área de investigación para profundizar en el conocimiento de la sociedad benahoarita desde diferentes perspectivas.

Un equipo de la ULPGC se adentra en la Cueva de El Tendal y las de San Juan, en La Palma

Ampliación de la exploración

En este sentido, la quinta campaña no se limitará a la Cueva de El Tendal, sino que también se abrirá el radio de acción al conjunto arqueológico de las Cuevas de San Juan. A lo largo de las próximas semanas, el equipo alternará las excavaciones en la cavidad principal con las prospecciones por el entorno del barranco para localizar nuevas cavidades con potencialidad arqueológica.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, ha destacado que “esta intervención marca un hito administrativo y científico al materializar la aplicación de la partida de 180.000 euros destinada a la Cueva de El Tendal”. Clavijo explica que, frente a las actuaciones puntuales del pasado, “el respaldo financiero de este convenio pionero dota de estabilidad a los investigadores con un programa planificado a largo plazo, garantizando así la protección y la gestión integral de un espacio que es referente para todo el archipiélago”.

Un equipo de la ULPGC se adentra en la Cueva de El Tendal y las de San Juan, en La Palma

Los trabajos de campo se prolongarán hasta finales de mayo bajo la codirección de la doctora Amelia Rodríguez y el doctor Jonathan Santana. En este sentido, el equipo de trabajo sobre el terreno está compuesto por quince personas, entre las que se encuentran los doctores Juan Francisco Navarro, Jacob Morales Mateos y Enrique Fernández Palacio, el doctorando Javier Cruz Viera, y estudiantes del Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ULPGC así como del Grado de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) y la ULPGC.

Quinta campaña

La presente campaña se centra en la limpieza y excavación de las dos áreas principales de la Cueva de El Tendal con la finalidad de “proseguir con las intervenciones de los últimos años y conectar ambos espacios”, asegura Rodríguez. Además, el equipo realizará un sondeo estratigráfico en una cueva muy próxima a El Tendal para “comprobar si alberga material arqueológico”, adelanta la arqueóloga, “aunque se trata de una cavidad que ha sido reutilizada de forma continuada hasta el año pasado”.

Como gran novedad de esta campaña, se pretende ampliar el radio de acción mediante un reconocimiento superficial y prospección de todo el barranco de San Juan con el objetivo de “determinar la potencialidad de yacimientos cercanos al área de estudio que permitan complementar, contrastar y contextualizar la información histórica recuperada de la Cueva de El Tendal”, explica Rodríguez.

Un equipo de la ULPGC se adentra en la Cueva de El Tendal y las de San Juan, en La Palma

Todos los restos materiales documentados se someterán posteriormente a analíticas específicas en la nueva sede del Laboratorio de Arqueología de la ULPGC. Estas instalaciones, desarrolladas con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, cuentan con un equipamiento científico puntero a nivel internacional para poder estudiar la bioarqueología, la geoarqueología y la cultura material de las sociedades indígenas de Canarias.

Con el desarrollo de esta quinta campaña, La Palma afianza su estrategia en materia de gestión del patrimonio cultural, cumpliendo con las directrices de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias. Los resultados obtenidos no solo enriquecerán el conocimiento histórico y científico del archipiélago, sino que serán devueltos a la ciudadanía a través de la actualización de contenidos del Parque Arqueológico El Tendal y del diseño de materiales educativos para centros escolares.