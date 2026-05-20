La reforma de la Ley del Suelo se aprobará en Consejo de Gobierno en junio para que sea remitida al Consejo Consultivo y posteriormente entre en el Parlamento en el mes de julio

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en comisión parlamentaria (archivo). Imagen Gobierno de Canarias / Europa Press

El consejero de Política Territorial, Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado este miércoles que la reforma de la Ley del Suelo se aprobará en Consejo de Gobierno en junio para que sea remitida al Consejo Consultivo y entre en el Parlamento para su tramitación en el mes de julio.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha defendido el «trabajo sigiloso» llevado a cabo por su departamento durante casi un año con los ayuntamientos y en el proceso de exposición pública con el objetivo de tener un «buen documento» que sea «jurídicamente impecable».

Ha defendido que los decretos aprobados por el Gobierno en esta legislatura no generan inseguridad jurídica sino que aportan «soluciones inmediatas a problemas reales» que se plantean como simplificar procedimientos, reducir cargas, mejorar la gestión del planeamiento y «facilitar» la actividad económica para que sea «compatible» con el territorio.

Miranda ha apuntado también la ley del 2017 fue «ambiciosa» y ha dejado un «modelo» de gestión del territorio si bien cree necesaria una «actualización» porque «la realidad social cambia y las jurisprudencias evolucionan».

Ha destacado que este proceso se ha hecho «sin prisa» y de una «forma dialogada» con los ayuntamientos, aparte de que se registró un alto volumen de alegaciones.

El consejero ha abierto la puerta a «consensuar todo aquello que se pueda» con el fin de que la ley «tenga el mayor respaldo» de la Cámara, en línea con el trabajo realizado con cabildos y ayuntamientos para pulir sus «desajustes».

Críticas del PSOE

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que la reforma de la Ley del Suelo viene caracterizada por «anuncios, titulares y declaraciones incumplidas» pues tres años después se sigue «sin conocer un texto definitivo donde participar» y «atrapados en la misma parálisis administrativa que dicen querer combatir desde el Gobierno».

«Llevamos mucho tiempo escuchando al Gobierno hablar de simplificación y de agilización en la tramitación de licencias pero la ciudadanía sigue esperando durante años», ha indicado, remarcando además que los ayuntamientos «continúan desbordados técnicamente y con mucha inseguridad jurídica».

Ha lamentado que muchos municipios no disponen de suelo apto para promover viviendas protegidas y reprochado a Miranda que la ley va a entrar en el parlamento casi un año después del plazo al que se había comprometido.

Además ha cuestionado los cuatro decretos leyes aprobados por vía de urgencia que «han pellizcado» la ley vigente, en algunos casos con «informes desfavorables» del Consejo Consultivo, e insistido en que Canarias «continúa sin una hoja de ruta clara en materia territorial y urbanística».

Retraso en los planeamientos municipales

Ha advertido de que hay «retraso» en los planeamientos municipales, lo que genera «consecuencias sobre el acceso a la vivienda» y daña la «confianza institucional» porque «cada anuncio que no se concreta deteriora aún más la credibilidad del Gobierno».

«Gobernar no es anunciar», ha señalado, al tiempo que ha incidido en que se sigue «sin saber qué modelo de crecimiento territorial defiende realmente» el Gobierno. «Canarias no necesita más propaganda legislativa, Canarias necesita seguridad jurídica, planificación y gestión eficaz», ha destacado.

Nogales entiende que el archipiélago «necesita una verdadera nueva ley del suelo, clara, estable y a poder ser consensuada» y no «improvisación, inseguridad y oportunidades perdidas», que es lo que se ha visto en esta legislatura.