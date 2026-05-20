El monólogo del cómico canario comenzará a las 22:30 horas e irá seguido de la emisión del filme de acción ‘Sicario’

Televisión Canaria presenta para su franja de prime time de este viernes 22 de mayo, a las 22:30 horas, el monólogo Kike Pérez ‘Entradas ProhiVidas’. El especial del humorista canario, que ya se emitió durante la noche del día de Navidad, posicionó a Televisión Canaria como la opción líder entre las cadenas generalistas en el Archipiélago, alcanzando un 11,9% de cuota de pantalla. Con esta reposición, la cadena autonómica ofrece la oportunidad de volver a disfrutar de un evento grabado en el Auditorio Alfredo Kraus que conecta de forma directa con la realidad y la idiosincrasia del público canario.

En este espectáculo, el humorista analiza, con su habitual tono irónico, los dilemas y contradicciones que surgen al alcanzar la barrera de los cuarenta años. A través de un texto cercano y cotidiano, Kike Pérez plantea si llegar a esta edad supone coronar la cima vital o asomarse directamente al abismo, recurriendo al absurdo como principal herramienta para abordar la llamada «crisis de los 40».

El discurso juega con el deseo de mantener la juventud frente a la realidad de un cuerpo y una agenda que ya no responden de la misma manera, haciendo además un sutil juego de palabras sobre las preocupaciones físicas masculinas ligadas a la edad y a todo aquello que, por dignidad o por salud, la vida empieza a limitar.

Acción cinematográfica para cerrar la noche

Al término del espectáculo de humor, la programación del viernes se completará con la emisión de la película de acción y suspense ‘Sicario’. Dirigida por el cineasta Denis Villeneuve y protagonizada por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, este thriller estadounidense se adentra en el escenario del narcotráfico en la frontera mexicana, aportando el broche final a la oferta de entretenimiento nocturno de la cadena.

Con esta propuesta combinada de comedia local y cine internacional, Televisión Canaria reafirma su compromiso como ventana de ocio y divulgación cultural para los hogares de las islas. La cadena mantiene de este modo su vocación de servicio público, estructurando una parrilla que combina el respaldo al talento y a los creadores de la comunidad autónoma con el acceso a obras cinematográficas a nivel global.