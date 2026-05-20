InicioRTVC ComunicaNotas de Prensa

Televisión Canaria apuesta por el humor este viernes con la emisión del espectáculo ‘Entradas ProhiVidas’ de Kike Pérez

Gabinete de Prensa
Añade a RTVC en Google

El monólogo del cómico canario comenzará a las 22:30 horas e irá seguido de la emisión del filme de acción ‘Sicario’

Televisión Canaria presenta para su franja de prime time de este viernes 22 de mayo, a las 22:30 horas, el monólogo Kike Pérez ‘Entradas ProhiVidas’. El especial del humorista canario, que ya se emitió durante la noche del día de Navidad, posicionó a Televisión Canaria como la opción líder entre las cadenas generalistas en el Archipiélago, alcanzando un 11,9% de cuota de pantalla. Con esta reposición, la cadena autonómica ofrece la oportunidad de volver a disfrutar de un evento grabado en el Auditorio Alfredo Kraus que conecta de forma directa con la realidad y la idiosincrasia del público canario.

En este espectáculo, el humorista analiza, con su habitual tono irónico, los dilemas y contradicciones que surgen al alcanzar la barrera de los cuarenta años. A través de un texto cercano y cotidiano, Kike Pérez plantea si llegar a esta edad supone coronar la cima vital o asomarse directamente al abismo, recurriendo al absurdo como principal herramienta para abordar la llamada «crisis de los 40».

El discurso juega con el deseo de mantener la juventud frente a la realidad de un cuerpo y una agenda que ya no responden de la misma manera, haciendo además un sutil juego de palabras sobre las preocupaciones físicas masculinas ligadas a la edad y a todo aquello que, por dignidad o por salud, la vida empieza a limitar.

Acción cinematográfica para cerrar la noche

Al término del espectáculo de humor, la programación del viernes se completará con la emisión de la película de acción y suspense ‘Sicario’. Dirigida por el cineasta Denis Villeneuve y protagonizada por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, este thriller estadounidense se adentra en el escenario del narcotráfico en la frontera mexicana, aportando el broche final a la oferta de entretenimiento nocturno de la cadena.

Con esta propuesta combinada de comedia local y cine internacional, Televisión Canaria reafirma su compromiso como ventana de ocio y divulgación cultural para los hogares de las islas. La cadena mantiene de este modo su vocación de servicio público, estructurando una parrilla que combina el respaldo al talento y a los creadores de la comunidad autónoma con el acceso a obras cinematográficas a nivel global.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias insiste en que la UE permita medidas excepcionales para limitar la compra de vivienda por no residentes

El ‘Arca de Noé’ de las semillas del mundo conserva las de acebuches de Canarias

Euskadi y Canarias piden tener «voz y voto» en el despliegue del Pacto Europeo de Migración

El Gobierno canario prevé que la reforma de la Ley del Suelo llegue en julio al Parlamento

Atacan y roban a un hombre durante la compraventa de un coche en Gran Canaria