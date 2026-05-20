El Dreamland Gran Canaria juega el próximo sábado un partido trascendental por la permanencia en la Liga Endesa contra el BAXI Manresa

Carlos Alocén en rueda de prensa. Imagen Dreamland Gran Canaria

El jugador de Dreamland Gran Canaria, Carlos Alocén, aseguró este miércoles que el equipo amarillo afronta “muy mentalizado” el decisivo encuentro del sábado ante BAXI Manresa, un duelo que puede marcar buena parte de las opciones de permanencia del conjunto insular en la Liga Endesa.

El base aragonés reconoció la importancia del choque y admitió que en el vestuario son plenamente conscientes de todo lo que está en juego. “Es un partido muy importante. Está en juego media permanencia”, afirmó, destacando además la ilusión del grupo por volver a sumar una victoria tras la derrota sufrida en la última jornada.

Inevitable mirar la clasificación

Alocén explicó que la plantilla intenta centrarse exclusivamente en su trabajo, aunque reconoció que resulta inevitable mirar la clasificación y estar pendientes de los resultados de los rivales directos en la lucha por evitar el descenso. “Miramos Andorra, Zaragoza o el partido de Burgos contra Andorra. Al final de eso también depende nuestro futuro”, comentó. Aun así, insistió en que la prioridad absoluta es el compromiso del sábado y en depender de sí mismos para alcanzar el objetivo.

El jugador amarillo destacó también la unión del vestuario en un tramo decisivo de la temporada. “Estamos continuamente hablando de baloncesto, de la liga y de nuestra situación”, explicó. Según Alocén, el equipo intenta mantenerse unido y enfocado en un mismo objetivo, consciente de que cada detalle puede resultar decisivo en estas últimas jornadas.

Sobre el último encuentro de la Liga Endesa frente a Lleida, el base admitió que el equipo ofreció una primera parte muy deficiente, especialmente en el primer cuarto. No obstante, valoró positivamente la reacción tras el descanso, aunque lamentó que finalmente no pudieran culminar la remontada. “Esas cosas tenemos que mejorarlas”, reconoció.

El Manresa, ritmo alto y velocidad

En relación con el duelo ante Manresa, Alocén alertó del peligro de un rival con “una identidad muy clara”, caracterizado por su ritmo alto y velocidad en transición. El jugador considera fundamental controlar ese aspecto del partido mediante el balance defensivo, la comunicación y la intensidad física para imponer el estilo de juego del conjunto canario.

El base también quiso poner en valor el apoyo constante de la afición durante toda la temporada. “Incluso en los malos momentos han estado en todos los partidos”, destacó, agradeciendo el respaldo recibido pese a las dificultades vividas en casa durante el curso.

Por último, Alocén dejó claro que toda la plantilla está comprometida con las decisiones del técnico y preparada para ayudar en cualquier rol. “No es momento de mirar individualidades”, concluyó.