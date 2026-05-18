La Laguna Tenerife vs Joventut Badalona | J30 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Joventut Badalona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 20 de mayo. Partido correspondiente a la J30 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Joventut Badalona se enfrentan este miércoles 20 de mayo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Joventut Badalona | J30 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 6º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 32 en casa ante el Barcelona. Por su parte, el equipo badalonés llega al encuentro tras ganar al Real Madrid en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Joventut Badalona

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Joventut Badalona ocupa la sexta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Joventut Badalona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado tres.

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