La Laguna Tenerife vs Barcelona | J32 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Barcelona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 17 de mayo. Partido correspondiente a la J32 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Barcelona se enfrentan este domingo 17 de mayo, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Barcelona | J32 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 4º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 29 en casa ante el Morabanc Andorra. Por su parte, el equipo barcelonés llega al encuentro tras ganar al San Pablo Burgos en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Barcelona

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Barcelona ocupa la cuarta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Barcelona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado los tres últimos.

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