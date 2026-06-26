‘Tiempo de Alisios’ seguirá de cerca la situación en Venezuela

El magacín de fin de semana de La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 horas a 11:00 horas, dedicará gran parte de su contenido a monitorizar la situación en el país suramericano tras los terremotos del pasado jueves

‘Tiempo de Alisios’, de La Radio Canaria, dedicará este fin de semana, sábado y domingo entre las 08:00 horas y las 11:00 horas, el primer tramo del programa a informar sobre la última hora en Venezuela conectando en directo con descendientes de canarios en el país latinoamericano.

El magacín reservará algo de tiempo para charlar con los periodistas Aimar Bretos y Pedro Piqueras, y también con el director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Daniel Broncano, clarinetista y divulgador cultural. «La música tendrá una presencia especial este fin de semana en la radio pública autonómica donde sonarán en directo la guitarra y el violín en una conversación mágica y única», avanza Elena Falcón, directora y conductora del programa.

Elena Falcón dirige y conduce ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

A propósito del diálogo, el profesor de comunicación oral Ángel Lafuente, que acumula más de 35 años como presentador y locutor en TVE, hablará sobre «la palabra y el placer escénico», y a las tablas se subirá el coreógrafo y bailarín Alberto Velasco para reivindicar «la belleza de los cuerpos gordos en la danza».

La tertulia de niños y niñas completará el menú del sábado, jornada en la que también se ahondará en la ya conocida como ‘tasa Shein’ que entrará en vigor a partir del próximo miércoles 1 de julio. ¿Significará el principio del fin de las compras ‘online’ en Canarias? ¿Impulsará el comercio local en el Archipiélago? Serán algunos de los interrogantes que se pondrán sobre la mesa durante la conversación.

Premios ‘Pibada’

‘Tiempo de Alisios‘ se despide hasta después del verano y por ello celebrará el domingo su segunda edición de los ‘Premios Pibada’, con la participación de una de sus artífices, la periodista Noemí González, junto a los colaboradores humoristas habituales, la periodista Noelia Gil y la vecina y cocinera de Fuerteventura, María del Carmen Barrios.

El domingo habrá tiempo también para abordar la historia de los canarios que integraron ‘Los Últimos de Filipinas‘, el aguerrido grupo de soldados que resistió cerca de un año sitiado en una iglesia, defendiendo la bandera, sin saber que la guerra había concluido. «Estos militares, tratados después internacionalmente como héroes, pasaron penurias, sufrieron hambre y muerte durante los once meses que duró esta increíble circunstancia que ha sido incluso llevada al cine al menos hasta en dos ocasiones, con Fernando Rey, Tony Leblanc o Luis Tosar integrando sus elencos», recuerda Elena Falcón, directora y conductora de ‘Tiempo de Alisios’.

Recreación de ‘Los últimos de Filipinas’. Imagen IA

Los doctores en Ciencias Biomédicas y Filosofía, David Quinto y Claudia Fernández, despedirán su sección de ciencia y el catedrático Rubén Mayor, presentador de ‘Noveno Auditorio’, viajará hasta Cuba con su ‘Magma Mía’ para llenar la antena de sones caribeños.

‘Tiempo de Alisios’ despide temporada afianzando su compromiso con la actualidad y el entretenimiento.