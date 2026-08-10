Televisión Canaria acompaña en directo a Pedri en el homenaje que le rinde Tegueste tras conquistar el Mundial

Un avance informativo de la cadena pública conectará con el municipio tinerfeño este martes a partir de las 17:00 horas

Tegueste rendirá homenaje a su campeón del mundo, Pedri, el 11 de agosto / Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.

Televisión Canaria emitirá un avance informativo para ofrecer en directo el homenaje institucional y popular al futbolista Pedri –Pedro González– en Tegueste, este martes 11 de agosto a partir de las 17:00 horas. La cobertura especial se extenderá hasta aproximadamente las 17:40 horas para llevar a todos los hogares del archipiélago esta celebración en el pueblo natal del centrocampista tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

La retransmisión estará conducida por Gabriel Hernández desde el plató de los Servicios Informativos y contará con el despliegue sobre el terreno del equipo del Telenoticias 2. La cita contará con dos puntos de directo en el municipio; uno dentro de la Casa Consistorial, para seguir la recepción institucional, y otro en la plaza, para recoger el ambiente y las palabras del jugador a la afición.

El acto en el Ayuntamiento comenzará con un encuentro privado entre Pedri y el alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla, en su despacho. Posteriormente, en la sala de juntas, el futbolista firmará en el Libro de Honor del municipio en presencia del regidor y de autoridades como la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

A continuación, Pedri saldrá al balcón de la Casa Consistorial arropado por su familia, amigos y representantes institucionales para saludar a la afición. Esta parte del evento estará conducida por Ivo López, dinamizador durante los partidos del CD Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, quien se encargará de animar al público congregado antes de que el centrocampista dedique unas palabras a sus vecinos y vecinas.

A través de este breve encuentro, Tegueste se prepara para vivir una tarde de orgullo compartido y arropar a un vecino cuya trayectoria han seguido desde niño. Tras este recibimiento en su pueblo natal, el futbolista viajará al día siguiente a Barcelona para incorporarse a la pretemporada con su club.

Pedri, junto a algunos compañeros del equipo de la selección española, sujeta la copa tras la victoria en el Mundial.

Pantallas de gran formato y logística para los asistentes

Para que todas las personas que acudan a la Plaza de San Marcos puedan seguir la cita con detalle, se instalarán dos pantallas gigantes; una situada justo debajo del balcón del consistorio y otra al comienzo de la plaza, detrás de la plataforma habilitada para los medios de comunicación.

Previendo las altas temperaturas de la jornada, la organización ubicará dos carpas con punto de avituallamiento de agua para los asistentes, mientras que el Cabildo de Tenerife repartirá abanicos con la imagen del futbolista al público.