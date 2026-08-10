La cadena pública renueva su acuerdo con Grup Mediapro para ofrecer en abierto 12 partidos de cada uno de los equipos canarios en la Categoría de Plata

Imagen de una retransmisión deportiva / Unsplash

Televisión Canaria y Grup Mediapro han alcanzado un acuerdo para la emisión en abierto de doce encuentros de la UD Las Palmas y doce del CD Tenerife durante la temporada 2026-2027 de LALIGA HYPERMOTION.

Gracias a este convenio, la cadena pública canaria volverá a ofrecer en abierto el partido correspondiente a cada jornada de Liga, gracias al acuerdo de sublicencia suscrito con Grup Mediapro, titular de los derechos del único encuentro en abierto de la categoría.

Los 24 partidos podrán seguirse a través de la señal de TDT de Televisión Canaria, de la página web rtvc.es y de la plataforma Canarias Play, con geobloqueo limitado al territorio español, ampliando así las opciones para que los aficionados disfruten de las retransmisiones desde cualquier dispositivo.

El administrador general de RTVC, César Toledo, calificó el acuerdo como «una gran noticia para los aficionados al fútbol y al deporte en nuestra tierra» y recordó que Televisión Canaria ofrecerá «24 jornadas, más de la mitad de la Liga». A su juicio, este nuevo convenio «es la demostración de que estamos haciendo un gran esfuerzo por tener cada día una televisión más nuestra».

Para la jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles, «una temporada más, Televisión Canaria estará al lado de nuestros equipos masculinos profesionales de fútbol», con 12 partidos de cada club que permitirán a los aficionados «disfrutar este año de LALIGA HYPERMOTION en directo»

Desde los clubes, tanto la UD Las Palmas como el CD Tenerife han valorado positivamente la continuidad de esta colaboración, que permitirá que parte de sus encuentros puedan seguir viéndose en abierto para toda la afición canaria.

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, agradeció el esfuerzo de Televisión Canaria por seguir acercando el fútbol profesional a la afición canaria. «Para nosotros es una alegría que muchos de nuestros encuentros puedan verse en abierto. Hay aficionados que no siempre pueden acudir al estadio o desplazarse con el equipo, y esta es una magnífica oportunidad para seguirlos desde casa y disfrutar de la temporada», señaló.

En la misma línea, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, calificó el acuerdo como «una magnífica noticia» y agradeció que Televisión Canaria «se haya hecho con los derechos del fútbol profesional» de los equipos canarios. Además, recalcó que «al ser un archipiélago, un territorio fragmentado, hay muchísimos aficionados de estos clubes que no pueden desplazarse para ver los partidos», por lo que expresó su satisfacción y agradeció «el esfuerzo al Gobierno de Canarias y a la Televisión Canaria».

La primera cita liguera llegará el domingo 16 de agosto, con la retransmisión del SD Éibar-CD Tenerife, correspondiente a la primera jornada del campeonato. Una semana después, el sábado 22 de agosto, Televisión Canaria ofrecerá en directo el AD Ceuta-UD Las Palmas, el primer partido de la UD Las Palmas que podrá seguirse en abierto.

Con este acuerdo, RTVC refuerza su compromiso de servicio público, acercando el fútbol profesional a todos los hogares del Archipiélago y dando mayor visibilidad a los equipos canarios.