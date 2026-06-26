Los 85 migrantes serán internados en un CIE durante un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión, en el mayor expediente de devolución activado en Canarias desde la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo

Un juez activa la expulsión de 85 de los 119 ocupantes del último cayuco de El Hierro / EFE

El juez de El Hierro ha ordenado este jueves poner en marcha el proceso para devolver a sus países de origen a 85 de los 119 ocupantes del cayuco que llegó el pasado martes a La Restinga, el último que ha alcanzado hasta la fecha la isla, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Tras escuchar a estas 85 personas al cumplirse el máximo tiempo de detención policial (72 horas), el juez ha autorizado que todas ellas sean trasladadas a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), a la espera de que se ejecute su expulsión.

Transitoriamente, seguirán el Centro de Atención Temporal de San Andrés, en El Hierro, hasta que la Policía pueda gestionar su traslado a un centro de internamiento no penitenciario.

Sin embargo, su situación legal ya ha cambiado, puesto el juez ha autorizado que permanezcan bajo situación de internamiento o detención 60 días (el tiempo máximo que permite la ley en España).

El giro migratorio

El pasado 12 de junio, con el papa León XIV visitando el centro de primera acogida de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife, comenzó a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece las condiciones para quienes entran irregularmente en la UE, autoriza a prolongar los tiempos de detención y prioriza las devoluciones.

Desde entonces, este es el mayor expediente de internamiento de inmigrantes en un CIE con vistas a su expulsión de España que se pone en marcha en Canarias.

Las devoluciones y expulsiones implican un procedimiento complejo que, en muchas ocasiones, no llega a completarse, generalmente por los obstáculos que pone el país de origen del inmigrante para aceptar su retorno forzoso.

De hecho, según la oficina europea de estadística, Eurostat, España expulsó 5.705 personas en 2025, incluyendo tanto a inmigrantes rescatados en el mar como a otros que entraron por vía aérea con visado de turista y se quedaron una vez vencida su validez. Solo a Canarias llegaron el año pasado 17.788 en pateras y cayucos.

Los ocupantes del cayuco

A bordo del cayuco que arribó el pasado martes a La Restinga viajaban ciudadanos de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Mali, que habían salido hacia Canarias nueve días antes desde la localidad de Barra, en Gambia, según la información recabada por los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre sus 119 ocupantes, había siete mujeres y cinco menores.