Patty Mills pone fin a su etapa en el conjunto aurinegro tras tres meses firmando actuaciones históricas y convirtiéndose en uno de los grandes referentes del club

Patty Mills no continuará en La Laguna Tenerife / La Laguna Tenerife

El base internacional australiano Patty Mills no jugará en La Laguna Tenerife la próxima temporada, una vez finalizada su vinculación con el club canarista al cierre del curso 25/26.

La entidad aurinegra agradece al jugador su gran contribución al proyecto tinerfeño en los tres meses que defendió el escudo canarista y le desea, de corazón, la mejor de las suertes en sus próximos retos a nivel personal y profesional. Mills deja una huella imborrable de su estancia en la Isla, no solo dentro, sino también fuera de la cancha.

Llegó a principios del pasado mes de marzo y, más allá de la repercusión que supuso su incorporación, un impacto mediático sin precedentes en la historia del club, por su dilatada y prestigiosa trayectoria (más de mil partidos en la NBA, un anillo de campeón y cinco participaciones olímpicas, entre otros logros). Patty dejó muestras evidentes de su compromiso con la isla, sus costumbres y su idiosincrasia, amén de ser parte importante de los hitos conseguidos a nivel deportivo en la recta final de la temporada.

Mills jugó un total de 23 encuentros oficiales con La Laguna Tenerife, entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL); y promedió 16,7 puntos y 1,8 asistencias; además de firmar varios registros históricos, especialmente en las series finales por el título de la ACB.