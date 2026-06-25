El nuevo contrato de Jesé con la UD Las Palmas llegará hasta 2028, con opción a un año más

La UD Las Palmas ha confirmado este jueves que el nuevo contrato del delantero Jesé Rodríguez se extenderá hasta 2028, con posibilidad de ampliarlo un año más.

La UD Las Palmas ha confirmado este jueves que el nuevo contrato del delantero Jesé Rodríguez se extenderá hasta 2028, con posibilidad de ampliarlo un año más.

Jesé Rodríguez continuará en la UD Las Palmas / Europa Press / Archivo

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, adelantó el pasado lunes que había llegado a un acuerdo verbal con el futbolista para su renovación, a la espera de concretar con su representante las condiciones económicas y la duración de la nueva vinculación contractual.

Jesé participó en la recién finalizada temporada 2025-2026 en 35 partidos oficiales, en los que marcó once goles y dio tres asistencias, sumando 1.976 minutos de juego.

En el global de su etapa en el conjunto amarillo, el atacante grancanario acumula ya 108 partidos, con un total de 27 goles anotados.