El galardón premia la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de estos espacios públicos autonómicos
Seis puertos de Canarias consiguen su primera bandera azul gracias a su excelente gestión ambiental. Este distintivo premia la modernización y los mejores servicios. Además, reconoce el esfuerzo autonómico por crear instalaciones seguras para todos.
Canarias celebra una excelente noticia para sus costas. La comunidad cuenta con 52 puertos sostenibles y nada masificados. Ahora, seis de ellos lucen este prestigioso galardón internacional.
Un hito nacional en sostenibilidad
José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios, destaca este reconocimiento histórico para la región. Ningún otro puerto público español tiene este premio.
Por lo tanto, Moreno valora mucho este gran éxito. Asegura que las medidas actuales funcionan perfectamente. Buscan crear ecopuertos inteligentes y muy sostenibles.
Además, el distintivo confirma el buen trabajo autonómico. La bandera azul evalúa exigentes criterios ambientales. También premia la seguridad y la accesibilidad del recinto.
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Los seis puertos galardonados
El galardón ondea ya en varias islas del archipiélago. En este sentido, Gran Canaria celebra el premio del puerto de Agaete. También Tenerife festeja el nuevo reconocimiento de Garachico.
Por otro lado, Lanzarote suma dos galardones gracias a Playa Blanca y Órzola. Asimismo, Fuerteventura destaca a nivel medioambiental con las instalaciones de Gran Tarajal.
Finalmente, La Graciosa también recibe esta importante distinción ecológica. Su puerto de Caleta de Sebo confirma la excelencia de sus aguas y servicios portuarios.
Futuras banderas y obras actuales
El gobierno autonómico pretende ampliar este éxito a otros lugares. Para ello, un plan de choque impulsa obras de mejora en diferentes instalaciones costeras.
Actualmente, Tazacorte y La Restinga desarrollan importantes trabajos de modernización. Por esta razón, ambos enclaves quedaron fuera de la evaluación de este año.
Sin embargo, Moreno afirma que obtendrán el distintivo muy pronto. En definitiva, estos recintos finalizarán sus obras y ganarán la bandera azul próximamente.