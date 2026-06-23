Según han relatado algunos de sus ocupantes, el cayuco llevaba navegando ocho días antes de llegar a El Hierro
Un cayuco con 119 migrantes a bordo, entre ellos 7 mujeres y 4 menores, ha arribado en la tarde este martes al puerto herreño de La Restinga. En el municipio de El Pinar.
La embarcación ha llegado al muelle escoltada por Salvamento Marítimo tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la isla.
Según han relatado algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco llevaba navegando unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro.