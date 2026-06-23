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Llega a El Hierro un cayuco con 119 personas, entre ellas 4 menores

RTVC / EFE
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Según han relatado algunos de sus ocupantes, el cayuco llevaba navegando ocho días antes de llegar a El Hierro

Llegada cayuco El Hierro 23 junio 2026
Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga esta tarde de martes, 23 de junio de 2026.

Un cayuco con 119 migrantes a bordo, entre ellos 7 mujeres y 4 menores, ha arribado en la tarde este martes al puerto herreño de La Restinga. En el municipio de El Pinar.

La embarcación ha llegado al muelle escoltada por Salvamento Marítimo tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la isla.

Según han relatado algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco llevaba navegando unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro.

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