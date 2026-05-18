Coviran Granada vs La Laguna Tenerife | J33 Liga Endesa 25-26

Coviran Granada vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 23 de mayo. Partido correspondiente a la J33 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Coviran Granada y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 23 de mayo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa.

Coviran Granada vs La Laguna Tenerife | J33 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andaluz es 18º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 32 en casa ante el Barcelona. Por su parte, el equipo granadino llega al encuentro tras perder ante el Baskonia en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Coviran Granada y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Coviran Granada ocupa la decimoctava posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Coviran Granada y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado los cinco.

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