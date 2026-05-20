Los Misioneros Paúles colocaron este emblema religioso hace 100 años y su ubicación es única

A pocos kilómetros del aeropuerto de Gran Canaria, sobre una montaña conocida popularmente como la Montaña de la Cruz, un símbolo religioso centenario se prepara para convertirse en protagonista de un momento histórico.

La Cruz de Carrizal la instalaron hace cien años los misioneros de los Padres Paules y será el primer símbolo cristiano que verá el papa León XIV cuando llegue a la isla el próximo 11 de junio.

Un centenario con especial ilusión

El pasado 6 de mayo, vecinos del sureste grancanario, especialmente del pueblo de Carrizal, organizaron una conmemoración en torno a este símbolo cristiano y su 100 aniversario, un evento que vivieron con emoción y orgullo.

Durante décadas, los propios habitantes han sido quienes se han encargado de conservar este emblema religioso, convertido hoy en día en lugar de peregrinación y encuentro.

“Soy de Carrizal y es tradición venir. Lo hicieron mis padres y mis abuelos, y ahora lo hago yo”, comenta una de las asistentes al homenaje, reflejando el fuerte arraigo popular de esta costumbre transmitida de generación en generación.

La Cruz de Carrizal, el primer símbolo cristiano que verá León XIV en Canarias. Imagen del Ayuntamiento de Ingenio

La cruz, visible desde distintos puntos de la comarca, simboliza también la unión entre municipios vecinos separados por un barranco, pero conectados por la fe y las tradiciones compartidas. “Cuando el pueblo se une, todo suena a esperanza”, señalan los organizadores.

Protegidos del viento y bajo la mirada de esta histórica cruz, numerosos fieles esperan ya la llegada del sumo pontífice, en una visita que quedará ligada para siempre al centenario de uno de los símbolos más queridos de esta zona de Gran Canaria.