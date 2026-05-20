Celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos, una jornada festiva para acercar el Ejército a la sociedad
El municipio de Los Realejos ha acogido este miércoles la celebración del Día de las Fuerzas Armadas con una jornada marcada por los actos institucionales, las exhibiciones militares y las actividades dirigidas a acercar la labor de los cuerpos militares y de seguridad a la ciudadanía.
La programación arrancó a primera hora de la mañana con el tradicional izado de bandera, un acto solemne que reunió a representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y vecinos del municipio tinerfeño. Desde ese momento y a lo largo de toda la jornada, cientos de visitantes, entre ellos numerosos escolares, han podido recorrer las distintas exposiciones instaladas en la localidad.
En los espacios habilitados participan efectivos y materiales del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que muestran al público parte de sus recursos, equipamientos y funciones diarias. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer de cerca vehículos, uniformes y equipos utilizados en labores de seguridad, defensa y emergencias, además de conversar con los profesionales que desempeñan estas tareas.
Fuerzas Armadas y sociedad
La celebración busca reforzar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, dando a conocer el trabajo que realizan tanto dentro como fuera del territorio nacional, en ámbitos como la protección civil, las misiones humanitarias o la intervención en situaciones de emergencia.
El ambiente festivo y familiar ha marcado una jornada que también ha servido para reconocer la labor de los distintos cuerpos militares y de seguridad. El programa concluirá a las siete de la tarde con el acto de arriado de bandera. Así se pondrá fin a un día dedicado a la divulgación y al reconocimiento institucional.