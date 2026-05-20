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Los Realejos celebra el Día de las Fuerzas Armadas con exposiciones y actividades abiertas al público

Redacción RTVC
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Celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos, una jornada festiva para acercar el Ejército a la sociedad

Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen RTVC

El municipio de Los Realejos ha acogido este miércoles la celebración del Día de las Fuerzas Armadas con una jornada marcada por los actos institucionales, las exhibiciones militares y las actividades dirigidas a acercar la labor de los cuerpos militares y de seguridad a la ciudadanía.

La programación arrancó a primera hora de la mañana con el tradicional izado de bandera, un acto solemne que reunió a representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y vecinos del municipio tinerfeño. Desde ese momento y a lo largo de toda la jornada, cientos de visitantes, entre ellos numerosos escolares, han podido recorrer las distintas exposiciones instaladas en la localidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En los espacios habilitados participan efectivos y materiales del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que muestran al público parte de sus recursos, equipamientos y funciones diarias. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer de cerca vehículos, uniformes y equipos utilizados en labores de seguridad, defensa y emergencias, además de conversar con los profesionales que desempeñan estas tareas.

Fuerzas Armadas y sociedad

La celebración busca reforzar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, dando a conocer el trabajo que realizan tanto dentro como fuera del territorio nacional, en ámbitos como la protección civil, las misiones humanitarias o la intervención en situaciones de emergencia.

Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen RTVC
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen RTVC
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen RTVC
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen RTVC

El ambiente festivo y familiar ha marcado una jornada que también ha servido para reconocer la labor de los distintos cuerpos militares y de seguridad. El programa concluirá a las siete de la tarde con el acto de arriado de bandera. Así se pondrá fin a un día dedicado a la divulgación y al reconocimiento institucional.

Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen Mando de Canarias
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen Mando de Canarias
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen Mando de Canarias
Día de las Fuerzas Armadas en Los Realejos. Imagen Mando de Canarias

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