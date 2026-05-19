Amplia agenda de actividades por el Día de las Fuerzas Armadas de 2026 que se desarrollarán en las islas desde el 21 de mayo

Sobrevuelo en la playa de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria. Imagen cedida por el Mando de Canarias

Un concierto benéfico, visitas a unidades militares, sobrevuelo de aeronaves, exposiciones de vehículos y material, exhibiciones caninas, jornadas de puertas abiertas, conferencias, simuladores, demostraciones de adiestramiento, todas ellas son algunas de las actividades que forman parte de una amplia agenda que, con motivo de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas de 2026, se desarrollarán en Canarias desde el próximo 21 de mayo.

Las unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ubicadas en el archipiélago han diseñado un variado programa de eventos, todos ellos abiertos al público, con el objetivo de acercar a la sociedad el trabajo que se hace cada día para garantizar la seguridad de la ciudadanía, favoreciendo además un espacio de encuentro y colaboración entre las instituciones civiles y militares.

Acto central de las celebraciones

El acto central de estas celebraciones será el próximo día 23, en la plaza de Jerónimo Saavedra (antes conocida como Plaza de la Música) de la capital grancanaria, donde a las 18:15 horas, tendrá lugar el solemne arriado de Bandera y un desfile terrestre y aéreo por parte de cazas F-18 del Ala 46 con base en Gando.

Previamente, a las 10:00 horas, este recinto acogerá el izado solemne de Bandera y la posterior apertura de la exposición estática y dinámica, ya que además de la muestra de vehículos y materiales, habrá una serie de exhibiciones dinámicas de las unidades militares que participan.

En La Cícer (playa de Las Canteras), sobre las 13:00 horas de ese mismo sábado 23 -sujeto a las condiciones meteorológicas- habrá una demostración de un rescate en el mar a cargo de un helicóptero “Super Puma” del 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento.

Esta semana de celebraciones también tiene un marcado carácter solidario, y por este motivo, el miércoles 21 de mayo, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acoge un concierto a cargo de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. La gala tiene carácter benéfico en favor de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que ayuda a los niños afectados por el cáncer.

Izado de la bandera. Imagen cedida por el Mando de Canarias

21 de mayo

20:00 h.: concierto de la Unidad de Música del MACAN, Auditorio Alfredo Kraus.

23 de mayo

10:00 h., en la plaza de Jerónimo Saavedra: Izado de Bandera e inauguración de la exposición estática.

11:00 h.: Visita de autoridades.

12:00 h.: Tabla de combate (Ejército de Tierra).

12:15 h.: Exhibición canina (Ejército del Aire y del Espacio).

13:00 h.: Demostración de rescate de helicóptero (Ejército del Aire y del Espacio) y demostración dinámica de desactivación de artefactos IED (Armada) en la Playa de La Cícer.

16:45 h.: Exhibición canina (Armada).

17:00 h.: Exhibición canina (Ejército de Tierra).

18:30 h.: Solemne arriado de Bandera, homenaje a los caídos y desfile aéreo y terrestre.

Día de las Fuerzas Armadas en Tenerife

Por su parte, el Mando de Canarias del Ejército de Tierra celebra distintos actos por el Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Tenerife, este año las sedes de los actos se repartirán entre los municipios de Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife.

Tras el I Certamen de Bandas de Música Juveniles “Juan Padrón Rodríguez”, celebrado el 15 de mayo en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz, el miércoles, 20 de mayo, la Plaza Viera y Clavijo de Los Realejos acogerá una jornada completa para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Los actos comenzarán a las 10:30 horas con un Izado de Bandera y, seguidamente, se inaugurará la exposición estática que contará con material del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME.

A todo ello se sumará un stand del Equipo de Captación/Información del Mando de Canarias, donde los ciudadanos podrán resolver sus dudas acerca de las vías de ingreso a las Fuerzas Armadas. En el marco de las exposiciones, se llevarán a cabo exhibiciones de defensa personal, equipo cinológico de la UME y Guardia Civil, checkpoint con perros de la Armada, demostración de desactivación de explosivos, entrada de posición de material Light Gun y tablas de combate. Como novedad, helicópteros del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI volarán sobre la exposición estática. Las exposiciones estarán abiertas al público en horario de 11:00 a 18:00.

La jornada concluirá con el acto de Arriado de Bandera y Homenaje a los que dieron su vida por España a las 19:00 horas que será presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, acompañado del alcalde de Los Realejos, Adolfo González.

Actos en Santa Cruz de Tenerife

La cita en la capital tinerfeña comenzará a las 10:30 horas con un Izado de Bandera en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife presidido por el general jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército de Tierra (5ª SUIGE), Ignacio José Boudet Marín. La Fuerza participante estará compuesta por un piquete de honores de la 5ª SUIGE, una escuadra interejércitos, la Banda de Guerra N.º 2 de la Brigada Canarias XVI y la Unidad de Música del Mando de Canarias.

A las 19:15 horas, tendrá lugar el Arriado de Bandera y Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. El acto, presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, comenzará con una imposición de corbatas al guion del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

Tras la imposición, se arriará la bandera por una escuadra interejércitos con la participación de las Reinas de las Fiestas de Mayo y tras el Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España, concluirán los actos con la parada militar a pie y aérea.

La Fuerza estará compuesta por una Unidad de Honores: Entidad Batallón, formado por dos compañías, con dos secciones del Ejército de Tierra, una sección de la Armada, una sección del Ejército del Aire y del Espacio, una sección de la Guardia Civil, una sección de la Unidad Militar de Emergencias y una sección de Reservistas Voluntarios, con Escuadra de Gastadores/Batidores, Banda de Guerra y Unidad de Música del Mando de Canarias.

Como complemento de las diversas actividades por el Día de las Fuerzas Armadas 2026, el Palacio de Capitanía estará abierto al público para visitar el Salón del Trono desde el 18 al 22 de mayo.