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La Guardia Civil detiene en Güímar a un joven acusado de 20 delitos contra el patrimonio

Redacción RTVC
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El joven detenido está acusado de cometer presuntamente 20 delitos contra el patrimonio, 17 robos en el interior de vehículos, dos robos con violencia e intimidación y un robo con fuerza en comercios

Detenido joven en Güimar. Imagen Guardia Civil
Detenido joven en Güimar. Imagen Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar han detenido a un varón de 25 años y vecino del municipio, como presunto autor de 20 delitos contra el patrimonio. Entre los hechos investigados se encuentran 17 robos con fuerza en interior de vehículos, dos robos con violencia o intimidación y un robo con fuerza en distintos tipos de comercios.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por las víctimas, lo que permitió a los agentes detectar un mismo modus operandi en los diferentes delitos cometidos.

Según la investigación, en los robos con violencia o intimidación el detenido accedía a plena luz del día a los establecimientos portando un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazaba a los trabajadores para sustraer las cajas registradoras.

Por otro lado, en el resto de los hechos actuaba principalmente durante la noche. Para ello fracturaba los cristales de vehículos y comercios cerrados utilizando un destornillador. Del interior de los vehículos sustraía diversos objetos personales como carteras, documentación, décimos de lotería, dispositivos electrónicos, herramientas, gafas de sol y otros enseres. En los establecimientos se apoderaba principalmente del dinero en efectivo.

Identificación, localización y detención del presunto autor

Tras diversas gestiones operativas, los agentes lograron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos, al que le constan antecedentes policiales por delitos similares.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer un total de 20 delitos contra el patrimonio y reducir la importante alarma social generada entre los vecinos del municipio.

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