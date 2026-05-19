El joven detenido está acusado de cometer presuntamente 20 delitos contra el patrimonio, 17 robos en el interior de vehículos, dos robos con violencia e intimidación y un robo con fuerza en comercios

Detenido joven en Güimar. Imagen Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar han detenido a un varón de 25 años y vecino del municipio, como presunto autor de 20 delitos contra el patrimonio. Entre los hechos investigados se encuentran 17 robos con fuerza en interior de vehículos, dos robos con violencia o intimidación y un robo con fuerza en distintos tipos de comercios.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por las víctimas, lo que permitió a los agentes detectar un mismo modus operandi en los diferentes delitos cometidos.

Según la investigación, en los robos con violencia o intimidación el detenido accedía a plena luz del día a los establecimientos portando un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazaba a los trabajadores para sustraer las cajas registradoras.

Por otro lado, en el resto de los hechos actuaba principalmente durante la noche. Para ello fracturaba los cristales de vehículos y comercios cerrados utilizando un destornillador. Del interior de los vehículos sustraía diversos objetos personales como carteras, documentación, décimos de lotería, dispositivos electrónicos, herramientas, gafas de sol y otros enseres. En los establecimientos se apoderaba principalmente del dinero en efectivo.

Identificación, localización y detención del presunto autor

Tras diversas gestiones operativas, los agentes lograron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos, al que le constan antecedentes policiales por delitos similares.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer un total de 20 delitos contra el patrimonio y reducir la importante alarma social generada entre los vecinos del municipio.