Los detenidos por la Policía Nacional son dos jóvenes de 19 y 21 años por hechos delictivos en las madrugadas de marzo y abril

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 4 de mayo en Arrecife a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales del centro de la capital lanzaroteña.

La investigación se centró en una serie de hechos delictivos registrados durante las madrugadas de los meses de marzo y abril, periodo en el que los ahora arrestados habrían perpetrado hasta seis robos con fuerza en comercios de la zona centro de la ciudad.

Según las pesquisas policiales, los presuntos autores actuaban completamente embozados y empleaban piedras de grandes dimensiones que recogían en las inmediaciones para fracturar las lunas de acceso a los locales. Los investigadores comprobaron además que llegaron a acceder hasta en tres ocasiones al mismo establecimiento ubicado en el paseo marítimo de Arrecife.

Ante el aumento de este tipo de delitos en la zona, la Policía Nacional desplegó un dispositivo preventivo a través de las unidades de Seguridad Ciudadana, lo que permitió identificar a los supuestos responsables.

Posteriormente, el análisis de las cámaras de videovigilancia permitió a los agentes confirmar la presunta implicación de ambos detenidos en la oleada de robos registrada en los últimos meses en la capital lanzaroteña.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar de forma anónima si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas a través de la página web oficial de la Policía Nacional, en el apartado “Colabora”, donde la información facilitada se tratará de manera confidencial por especialistas policiales.