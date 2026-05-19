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Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango

Redacción RTVC
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Tras más de un año de investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a su hijo como investigado

Detenido Jonathan Andic. Mossos d'Esquadra. Imagen de la red social oficial de los Mossos d'Esquadra
Mossos d’Esquadra. Imagen de la red social oficial de los Mossos d’Esquadra

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, y lo han llevado a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña en diciembre de 2024.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la policía ha detenido esta mañana a Andic, tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su padre, y ahora el investigado está a la espera de comparecer ante la jueza que lleva el caso.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en el marco de las diligencias por la muerte de su padre «ha sido y será máxima».

(Habrá ampliación)

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