Durante la intervención se encontraron un angelote y cuatro chuchos amarillos

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha localizado en la playa de la capital tinerfeña, un trasmallo de grandes dimensiones en el fondo de esta zona costera. Se trata de un arte de pesca prohibido que fue detectado con varias especies atrapadas en su interior.

Informa. RTVC.

El hallazgo se produjo en la zona del acceso número 2. En concreto, a unos ocho metros de profundidad, donde se localizó una red de entre 40 y 60 metros de longitud.

Imagen cedida.

Imagen cedida.

Gracias al aviso de un ciudadano y a la rápida coordinación de los recursos intervinientes, se pudo proceder a su retirada y a la activación del operativo correspondiente.

En las labores participaron agentes del Grupo Operativo y del Servicio de Anaga de la Policía Local y el Grupo Subacuático de Bomberos de Tenerife. Así como, Cruz Roja Española con la embarcación del servicio de salvamento de la playa y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Centro de recuperación

Además, de personal veterinario y técnico del centro de recuperación de fauna silvestre de La Tahonilla.

Del mismo modo, durante la intervención fueron encontrados atrapados un angelote y cuatro chuchos amarillos.