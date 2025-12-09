Se localizaron los ejemplares de angelotes, una especie en peligro crítico de extinción, a 50 metros de la costa conejera
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha intervenido este martes en el muelle de Punta Mujeres un trasmallo de unos 25 metros de longitud que mantenía atrapados a tres ejemplares de angelotes que se encontraban muertos.
Durante la intervención que se realizó una vez en el lugar y en presencia de Seprona y Policía Local, se localizó el trasmallo, a unos 50 metros del muelle, con los tres angelotes ya sin vida, una especie catalogada como en peligro crítico de extinción y emblemática del archipiélago..
Por su parte, el Seprona procedió a activar a la Reserva Marina de la Graciosa para la retirada del trasmallo.
A la llegada de la embarcación, los efectivos del Consorcio colaboraron desde el agua fijando los cabos al trasmallo para la recogida y subida del trasmallo a bordo, a la vez que retiraban dos tambores de morenas y una nasa pequeña.