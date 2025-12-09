Se localizaron los ejemplares de angelotes, una especie en peligro crítico de extinción, a 50 metros de la costa conejera

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha intervenido este martes en el muelle de Punta Mujeres un trasmallo de unos 25 metros de longitud que mantenía atrapados a tres ejemplares de angelotes que se encontraban muertos.

Tres angelotes mueren atrapados en un trasmallo en Punta Mujeres, Lanzarote. Imagen de archivo.

Durante la intervención que se realizó una vez en el lugar y en presencia de Seprona y Policía Local, se localizó el trasmallo, a unos 50 metros del muelle, con los tres angelotes ya sin vida, una especie catalogada como en peligro crítico de extinción y emblemática del archipiélago..

Por su parte, el Seprona procedió a activar a la Reserva Marina de la Graciosa para la retirada del trasmallo.

A la llegada de la embarcación, los efectivos del Consorcio colaboraron desde el agua fijando los cabos al trasmallo para la recogida y subida del trasmallo a bordo, a la vez que retiraban dos tambores de morenas y una nasa pequeña.



