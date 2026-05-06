Un posible caso de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’, que navegaba desde Argentina hacia Canarias, ha centrado la atención de la Organización Mundial de la Salud. Tres personas han fallecido.

Contamos minuto a minuto todo lo que se sabe de este caso y del traslado del crucero a Canarias. Cabo Verde negó su atraque y el Gobierno de España ha autorizado el traslado del barco al Archipiélago.

En Directo Última actualización el 06-05 21:50

El avión ambulancia del hantavirus recibirá un nuevo equipo burbuja para seguir viaje El Gobierno de Canarias ha anunciado que, tras conocer la avería, va a ofrecer un equipo «burbuja» para que pueda ser reparado y que el avión continúe su trayecto, con el objetivo de intentar que nadie baje a suelo canario y no tengan que esperar la llegada de otra aeronave desde Europa.

Robles explica que la cuarentena de los pasajeros del crucero será voluntaria La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria. Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.

El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria prepara la zona de aislamiento El Hospital de la Candelaria está habilitando la zona de aislamiento que hasta el momento está siendo utilizada para paciente de otras patologías. El hospital es uno de los 9 de toda España preparados para atender enfermedades emergentes. Informa: Redacción Informativos RTVC

Cabello denuncia «decisión unilateral» del Estado El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado su profunda inquietud tras la reunión con el Estado por la crisis sanitaria del crucero, denunciando que el barco ya navega hacia Tenerife por una «decisión unilateral» y sin informes técnicos por escrito que la avalen. Cabello ha subrayado la falta de transparencia y el riesgo de que el número de infectados a su llegada sea elevado, criticando que no se optara por la evacuación aérea desde Cabo Verde, donde sí se realizó el traslado de los casos más graves. Mañana a las 08:00 h se retomarán los contactos para seguir de cerca una situación que el portavoz califica de «crítica». Cabello denuncia «decisión unilateral» del Estado / Imagen de archivo

Canarias exige a Sanidad garantías y protocolos «ciertos» para sanitarios y población El Gobierno de Canarias ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos «ciertos» para el personal sanitario y la población ante la llegada del crucero con afectados por hantavirus, que ya ha zarpado de Cabo Verde, y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben «muchos infectados». Informa: Redacción Informativos RTVC

Interior informa que la evacuación del crucero en Canarias será el lunes Se espera la llegada del crucero a primera hora del domingo y, un día después, el lunes, tras realizarse las evaluaciones médicas se podrá realizar las evacuaciones a los respectivos países de origen. Informa: Redacción Informativos RTVC

Bruselas sigue «muy de cerca» el brote y ve «bajo riesgo» para la población La Comisión Europea (CE) «ha estado en estrecho contacto con las autoridades españolas, que han activado el mecanismo de protección civil de la UE. Seguimos en contacto para evaluar las necesidades y el posible apoyo«, ha señalado la portavoz europea de Sanidad, Eva Hrncirova, quien ha añadido que la prioridad del Ejecutivo comunitario es «salvaguardar la sanidad pública«.

El primer vuelo de evacuación ya ha aterrizado en Ámsterdam El paciente con hantavirus será trasladado al hospital universitario holandés de Leiden. El personal sanitario junto a la ambulancia aérea en el aeropuerto de Schiphol cerca de Ámsterdam, Países Bajos. REUTERS/Nicolas Economou

El avión con pacientes de hantavirus espera en Canarias otra aeronave tras fallo eléctrico El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos y que tuvo que parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado. Médicos junto a un avión que transporta a los pacientes con hantavirus, originalmente con destino a Ámsterdam, mientras hace una parada de emergencia en el aeropuerto de Gran Canaria / Reuters

El ‘MV Hondius’ pone rumbo a Canarias El cruce con hantavirus ya zarpa hacia Granadilla. Se estima que la duración estimada sea de tres días y 12 horas. La llegada será el sábado al mediodía.

Granadilla rechaza la llegada del ‘MV Hondius’ José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, hace público el rechazo del municipio ante la llegada del cruce con hantavirus al puerto industrial y logístico. Domingo pide que las personas sean trasladadas al aeropuerto más cercano a sus países de origen y desinfectar el barco en alta mar. Ayuntamiento de Granadilla de Abona

El ‘MV Hondius’ ya zarpa rumbo a Granadilla El crucero que se encontraba fondeado frente a las costas de Cabo Verde, ya zarpa rumbo al puerto de Granadilla en Tenerife. Está previsto que llegue el sábado en el mediodía al Puerto. Puerto de Granadilla / Germán González

Aterriza en Ámsterdam uno de los aviones procedentes de Cabo Verde Mientras que una de las aeronaves continúa en Gran Canaria para reparar el sistema eléctrico de la burbuja de aislamiento, otro de los aviones ya ha aterrizado en el aeropuerto de Schiphol, cerca de la capital holandesa. Ambulancias estacionadas junto al avión que transporta pacientes con hantavirus al llegar al aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países Bajos / Reuters

Granadilla ve con «preocupación» la llegada del ‘MV Hondius’ y exige garantías sanitarias y transparencia El Ayuntamiento Granadilla de Abona ha expresado su «preocupación» ante la previsión de que el buque MV Hondius atraque en el puerto industrial del municipio el próximo sábado, una situación que consideran de «especial sensibilidad» y que requiere la «máxima prudencia, rigor técnico y coordinación institucional». Desde el consistorio se subraya que Granadilla de Abona es un municipio «comprometido» y «solidario», dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario, no obstante, se insiste en que esta colaboración debe sustentarse en «información clara, precisa y contrastada, evitando actuar desde la incertidumbre y con plenas garantías sanitarias».

Se complica la reparación del avión con dos casos de Hantavirus No se encuentra solución al problema eléctrico procedente de la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes. Se ha pedido otra aeronave al Aeropuerto de Gran Canaria para trasladar al paciente. Informa: Ponte Al Día

La parada del avión medicalizado se debe a una ruptura de una de las burbujas de aislamiento La parada técnica del avión medicalizado con dos pacientes con hantavirus se debe a la ruptura de una de las burbujas de aislamiento y no al repostaje de combustible. La siguiente parada es el Aeropuerto Internacional de Málaga. Informa: Ponte Al Día

La infección por hantavirus no tiene tratamiento específico ni vacuna Según Maria Joao Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, actualmente no existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus, por lo que es fundamental la detección precoz monitorizando los síntomas y la atención sanitaria para prevenir el deterioro del paciente y trasladarlo a la UCI antes de que presente una insuficiencia respiratoria grave.

Primero Canarias tacha de «trato colonial» el derivar a las islas el barco con hantavirus Municipalistas Primero Canarias ha rechazado que el Gobierno de España vaya a utilizar las islas como punto de atraque del crucero con un brote de hantavirus y ha calificado de «trato colonial» que tomara esa decisión adoptado «sin consultar» a las autoridades canarias. En un comunicado, Primero Canarias solicita «información clara y respeto institucional» y expresa su temor que se pueda tratar de una «crisis epidemiológica».

Interior se reúne con Sanidad y el Gobierno canario tras activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil El Ministerio del Interior ha informado la celebración de sendas reuniones con el Ministerio de Sanidad y, posteriormente, también con el Gobierno de Canarias en el marco de la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero ‘MV Hondius’ afectado por un brote de hantavirus. La primera de las reuniones se ha celebrado desde las 17.00 horas entre los ministerios de Interior y Sanidad. Posteriormente, a las 19.00 horas, se ha convocado una reunión en la que participarán los ministerios de Interior y de Sanidad, por parte del Gobierno de España, y el Gobierno de Canarias.





El Aeropuerto Internacional de Málaga será la siguiente parada del avión medicalizado Se estima que sobre las 17:40, el avión medicalizado despegue rumbo al aeropuerto malagueño. Durante la parada en la isla, no se ha bajado de la aeronave ninguno de los pasajeros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Así ha sido la ruta del avión medicalizado a Gran Canaria El avión trasladaba a dos casos de hantavirus hacia Ámsterdam. Ante la negativa de Marruecos, la aeronave tuvo que cambiar el trayecto a Gran Canaria para una parada técnica. Informa: Redacción Informativos RTVC

Aterriza en Gran Canaria el avión medicalizado procedente de Cabo Verde Uno de los aviones procedentes de Cabo Verde que transportaba a dos de los pasajeros con hantavirus ha tenido que aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria para repostar combustible ante la negativa de Marruecos. Informa: Redacción Informativos RTVC

Avance informativo con la última hora del caso Hantavirus Sigue en directo el avance informativo del caso hantavirus

Cabo Verde confirma la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de tener hantavirus Las autoridades sanitarias de Cabo Verde confirmaron la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer el hantavirus por el brote detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta el país africano, como ya adelantó la Organización Mundial de la salud (OMS). La operación se llevó a cabo durante la mañana, con la participación de «un amplio equipo y un fuerte dispositivo de seguridad», indicó en un comunicado el Ministerio de Salud de este país insular de África occidental. Evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de tener hantavirus / Reuters

Epidemiólogos respaldan que España acoja al crucero porque tiene «los medios y coordinación necesaria» La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, ha apuntado que la decisión de acoger al crucero ‘MV Hondius’ en Canarias es «adecuada», dado que ha sido tomada junto a organismos internacionales y siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional, y ha destacado que «España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación». La investigadora ha explicado que el país hace simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último de ellos en Palma (Baleares), y dispone de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos.

Desviado a Gran Canaria un avión medicalizado procedente de Cabo Verde Se trata de uno de los aviones que trasladaba a dos casos de hantavirus desde Cabo Verde a Amsterdam tenía que hacer parada en Marruecos para repostar combustible. Marruecos se ha negado a que el avión pare, y han pedido que sea en el aeropuerto de Gran Canaria. No se baraja que ninguna persona suba ni baje del avión. Se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto.

El Gobierno contactará con los 14 pasajeros españoles y sus familias a lo largo del día El Gobierno tiene previsto contactar a lo largo de este miércoles con los 14 pasajeros españoles, sus familias y los presidentes de las comunidades autónomas de las que proceden para trasmitirles toda la información de la gestión de la crisis generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Según han explicado fuentes del Gobierno, será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que contacte con los presidentes de Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana y Asturias, regiones en las que viven los pasajeros afectados.

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la «polémica política» La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que viene informando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión del barco afectado por un brote de hantavirus y considera que «no toca» entrar en la «polémica política» después de que el dirigente autonómico se haya mostrado en contra de que llegue a Canarias.



El Gobierno organizará la repatriación de pasajeros y el traslado de españoles a Madrid El Ejecutivo ha establecido que los pasajeros extranjeros del MV Hondius serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para su evaluación, observación y posible cuarentena. La medida forma parte del dispositivo sanitario diseñado para gestionar la crisis con garantías. Declaraciones: Mónica García, ministra de Sanidad / Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

Calma en Cabo Verde ante la crisis del buque: “Aquí se vive con total tranquilidad” Mientras en Canarias crece la preocupación por la posible llegada del crucero afectado, desde Cabo Verde trasladan un mensaje muy distinto. El empresario canario Pedro Díaz asegura que la situación allí se está viviendo “con total tranquilidad”, sin alarma social ni repercusión destacada en los medios locales. Según explica, el tema “ha pasado de largo” a nivel interno. Díaz atribuye esta calma a la decisión del Gobierno caboverdiano de no permitir el atraque del buque, una medida que respalda tras más de una década residiendo en el país. Además, ha querido lanzar un mensaje de serenidad a la población canaria, destacando la capacidad del sistema sanitario del archipiélago y la preparación de sus profesionales para hacer frente a cualquier escenario sin mayores complicaciones.

Canarias exige información y condiciona el atraque del crucero a garantías claras El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de que el MV Hondius no atracará en Tenerife sin que el archipiélago disponga de toda la información necesaria y garantías suficientes. Ha criticado un “cambio de criterio” del Gobierno central sin contar con la comunidad autónoma y ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez, mientras el Ejecutivo canario reclama instrucciones precisas y mayor transparencia ante la operación. Informan: Patricia Santana / Carlos García

Tres casos confirmados y cinco sospechosos marcan la evolución del brote en el MV Hondius

Hasta el momento, se han confirmado tres casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, cuyos pacientes han sido trasladados en aviones medicalizados a Países Bajos. Además, permanecen a bordo cinco casos sospechosos pendientes de diagnóstico y de determinar si requieren atención médica en tierra, mientras continúa el seguimiento sanitario del resto de pasajeros y tripulación. RTVC

Alarma entre los trabajadores portuarios por la posible llegada del buque Ondius a Tenerife La posible llegada del buque Ondius a Tenerife ha encendido la preocupación entre los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, especialmente entre los operarios de remolcadores y el personal de acogida de cruceros. Denuncian no contar con medidas de autoprotección suficientes ni con información clara para afrontar un operativo de estas características, lo que ha generado incertidumbre y miedo en el puerto. Desde el sindicato exigen garantías y protocolos claros que protejan a los profesionales que tendrían que intervenir. Aseguran que la situación también deja en evidencia la falta de una flota de remolcadores de intervención inmediata en los muelles, un déficit que consideran clave. Por ello, han anunciado una manifestación el próximo viernes frente al Parlamento de Canarias para reclamar soluciones y mayor seguridad.

El MV Hondius prevé atracar en Granadilla este sábado para evacuar a sus pasajeros El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tiene prevista su llegada este sábado al puerto de Granadilla, en Tenerife. Allí se llevará a cabo la evacuación de los pasajeros bajo estrictos protocolos sanitarios, en una operación coordinada por el Gobierno de España tras la solicitud de la OMS y en cumplimiento de las normas internacionales de salud pública. Informan: Clara Morell / Rubén Ruiz

Tenerife rechaza ser “plataforma de contingencia” ante la llegada del crucero con brote El Cabildo de Tenerife ha mostrado su rechazo frontal a que la isla sea utilizada como una “plataforma de contingencia permanente”, ya sea por su lejanía geográfica o por criterios políticos. Con esta contundencia, la presidenta Rosa Dávila ha cerrado filas junto al Gobierno de Canarias ante la posibilidad de que el crucero con un brote recale en el puerto tinerfeño, advirtiendo de que esta situación podría poner en riesgo la salud pública. Desde la institución insular subrayan además la falta de información oficial sobre la operación, asegurando que no se han comunicado directamente con el Cabildo. Dávila ha advertido de que quienes tomen la decisión deberán asumir sus consecuencias políticas y sociales, al tiempo que ha insistido en que no se puede comprometer la seguridad sanitaria ni el equilibrio económico de las islas. Por ello, reclaman transparencia, protocolos claros y garantías suficientes antes de cualquier actuación relacionada con el buque.

El Gobierno canario pide que los pasajeros sanos del Ondius desembarquen en Cabo Verde Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha insistido en que los pasajeros sanos del buque Ondius deberían ser atendidos en Cabo Verde, lugar en el que se encuentran actualmente. Defiende que la prioridad debe ser ofrecer una respuesta rápida y eficaz sin necesidad de trasladar la situación a las islas. Domínguez ha subrayado que Canarias no puede convertirse “siempre en el destino de todo aquello sobre lo que existe duda”, recalcando que, de no haber incertidumbre, no existiría debate sobre su llegada. Con estas declaraciones, el Ejecutivo autonómico marca su postura ante un escenario que sigue generando preocupación institucional y social.

Isabel Rodríguez respeta el enfado de Clavijo y destaca el respaldo del Gobierno a Canarias La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado que respeta el malestar del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la gestión del crucero MV Hondius con hantavirus, aunque ha subrayado que el Gobierno de España le ha brindado más apoyo en ocasiones que sus propios socios del Partido Popular. En sus declaraciones, ha vinculado el contexto con otras cuestiones como la gestión de menores migrantes, destacando las diferencias políticas en torno a la coordinación entre administraciones.

Yolanda Díaz llama a la calma y asegura que el Gobierno actuará guiado por la ciencia La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y serenidad” ante la preocupación por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius, subrayando que el Ejecutivo actuará “de la mano de la ciencia” y siguiendo los criterios de la OMS. Ha evitado entrar en polémicas con el presidente canario, Fernando Clavijo, y ha destacado que, en situaciones de crisis, el Gobierno se guía por el conocimiento científico y los protocolos internacionales. Además, se ha confirmado que los 14 españoles a bordo serán trasladados a Madrid para permanecer en observación y cuarentena. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios este miércoles en Madrid | César Vallejo Rodríguez / Europa Press

Clavijo critica su exclusión de la reunión sobre el hantavirus y exige respeto institucional El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado no haber sido incluido en la reunión del Gobierno sobre la crisis del crucero MV Hondius y ha reclamado “respeto, información y lealtad institucional” para el archipiélago. Desde Bruselas, ha denunciado la falta de datos sobre el acuerdo con la OMS y ha insistido en la necesidad de reunirse con Pedro Sánchez. Además, ha cuestionado la gestión del traslado del barco y ha defendido que la repatriación de pasajeros debería hacerse desde Cabo Verde para evitar días de navegación, advirtiendo que la falta de coordinación está generando incertidumbre y preocupación en la población. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas | Europa Press

El obispo Mazuelos confía en que el brote de hantavirus no afecte a la visita del papa a España El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha expresado su confianza en que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius no ponga en riesgo la visita del papa León XIV prevista para junio en España. Ha señalado que se trata de una situación “controlada” y que no se espera una pandemia, aunque ha recordado que las infecciones pueden surgir en cualquier momento. Mientras tanto, el barco llegará a Tenerife y los pasajeros serán evacuados a sus países o trasladados a Madrid en el caso de los españoles, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. El obispo de Canarias, José Mazuelos (i), interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa León XIV para su próximo viaje a España | Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno confirma la llegada del MV Hondius a Granadilla y el traslado de españoles a Madrid El Gobierno ha anunciado que el crucero MV Hondius llegará en unos tres días al puerto de Granadilla, en Tenerife, desde donde los 14 españoles a bordo, todos asintomáticos, serán trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid para su evaluación. Los ministros Mónica García y Fernando Grande-Marlaska han asegurado que la operación responde a la petición de la OMS y se realizará con todas las garantías sanitarias, destacando que la situación está “controlada” y que se activará un dispositivo para evaluar y repatriar al resto de pasajeros. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa de este miércoles | Diego Radamés / Europa Press

La Generalitat avala la escala del crucero con hantavirus y llama a la calma El conseller de la Presidencia en funciones de Salud, Albert Dalmau, ha respaldado la decisión del Gobierno de permitir la llegada a Canarias del crucero MV Hondius, considerándola “acertada” desde el punto de vista humanitario y sanitario. Ha pedido prudencia y calma, y ha señalado que la Generalitat está en coordinación con las autoridades para garantizar la atención y el seguimiento de los pasajeros, incluidos cinco catalanes que se encuentran en buen estado. Además, participará en el comité técnico del CCAES para el seguimiento de la situación.

Feijóo respalda a Clavijo y exige al Gobierno información clara sobre la crisis del hantavirus El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su apoyo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante la crisis del crucero MV Hondius y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez información “veraz, actualizada y transparente”. Feijóo comparte la preocupación del Ejecutivo canario y defiende no tomar decisiones sin evaluar completamente los riesgos, insistiendo en la necesidad de coordinación institucional para evitar confusión. Mientras Clavijo mantiene su rechazo a la llegada del buque a las islas, el Gobierno central sostiene que actúa conforme a una petición formal de la OMS.

Asetra pide evitar el traslado aéreo de infectados por hantavirus a Canarias La Asociación de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) ha solicitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no se traslade por avión a los infectados del crucero MV Hondius, proponiendo que permanezcan en centros medicalizados de las islas. La entidad también ha pedido al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad medidas para garantizar la seguridad en aeropuertos y evitar posibles contagios. Asetra ha expresado su preocupación por el riesgo de transmisión aérea durante los vuelos y ha reclamado máxima precaución y coordinación para proteger a pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario.

El Colegio de Médicos de Tenerife pide más información y planes de emergencia ante el crucero con hantavirus El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a las autoridades sanitarias mayor información sobre los recursos técnicos y de protección disponibles en la isla ante la posible llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. También ha pedido conocer si existe un plan de emergencia específico para este tipo de situaciones. El Hospital de La Candelaria ha sido designado como centro de referencia para los posibles pacientes, aunque el médico del buque finalmente ha sido derivado a Países Bajos y no a Tenerife como estaba previsto inicialmente.

El Ministerio de Sanidad asegura que el desembarco no va a suponer «ningún riesgo para Canarias» Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la comparecencia en rueda de prensa que está realizando junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de seguimiento que ha presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el caso de hantavirus en el crucerio MV Hondius.

Rueda de prensa en directo desde Moncloa para conocer la última hora del caso hantavirus El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecen en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento que ha presidido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias.

La naviera solicita atracar el crucero con hantavirus en Tenerife el 9 de mayo El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado desde Bruselas de que la naviera del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife permiso para atracar el próximo 9 de mayo. Según ha explicado, el presidente del organismo portuario le ha trasladado la petición formal del armador para que el buque pueda llegar a un puerto de la provincia tinerfeña.

Santa Cruz de Tenerife cuestiona el traslado del crucero con hantavirus y reclama más información al Gobierno El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha expresado su preocupación por la falta de información y coordinación del Gobierno de España en la decisión de trasladar a Canarias el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la ciudadanía no está tranquila y ha cuestionado la lógica de someter a posibles pacientes a varios días de travesía en lugar de ser atendidos en Cabo Verde u otras alternativas más cercanas. Además, ha criticado la ausencia de comunicación institucional y ha pedido recuperar criterios técnicos claros, mayor transparencia y coordinación para garantizar una respuesta sanitaria adecuada.

Reunión de seguimiento del Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias A punto de finalizar la reunión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias. Imagen: Pool Moncloa / Jorge Villar

El PP exige transparencia en la crisis del hantavirus y pide apartar a la ministra de Sanidad El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, ha reclamado al Gobierno “transparencia, coordinación y dedicación” en la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, y ha pedido incluso apartar a la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que su gestión es “un desastre”. Ha instado al presidente Pedro Sánchez a asumir directamente el control o designar a otra persona, y ha insistido en la necesidad de contar con todos los informes técnicos para garantizar decisiones adecuadas. Bendodo ha subrayado que solo con información clara y constante se puede trasladar tranquilidad ante la crisis sanitaria.

Carlos Cuerpo asegura que Canarias dispone de “toda la información” sobre el crucero con hantavirus El vicepresidente primero y ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno central ha trasladado “toda la información disponible” al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Ha señalado que tanto la ministra de Sanidad como el ministro de Política Territorial mantienen contacto continuo con el Ejecutivo autonómico. Cuerpo ha subrayado que se trata de una operación internacional de carácter humanitario y sanitario, coordinada con la OMS, destinada a atender a los afectados y garantizar su traslado y asistencia médica con todas las garantías.

Urtasun defiende como “obligación legal y moral” la atención al crucero con hantavirus en Canarias El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que es una “obligación legal y moral” de España atender al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos y varios heridos, en coordinación con la OMS. Ha explicado que la decisión se enmarca en los protocolos internacionales y las “leyes del mar” ante emergencias sanitarias, y ha asegurado que el sistema español está preparado para gestionarla con garantías. Urtasun ha respondido así a las reticencias expresadas desde Canarias, insistiendo en la capacidad del país para afrontar este tipo de crisis. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, atendiendo a los medios en Jerez de la Frontera | Emilio López / Europa Press

El crucero MV Hondius captado por uno de sus pasajeros Esta imagen, proporcionada por la agencia Reuters, muestra al crucero MV Hondius atracado en un puerto el pasado 5 de mayo. La fotografía esta extraída de un vídeo compartido por uno de sus pasajeros en sus redes sociales. El crucero MV Hondius captado por uno de sus pasajeros | Reuters

Canarias exige información “veraz” y pide que el crucero con hantavirus solo llegue como última opción El Ejecutivo canario ha reclamado al Gobierno central información “veraz” sobre la gestión del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para poder actuar con responsabilidad y seguridad. El vicepresidente Manuel Domínguez ha expresado el malestar del Gobierno autonómico por no participar en la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y varios ministros. Ha insistido en que el traslado a Canarias debería ser la última opción y, en caso de producirse, el barco no debería atracar en puerto, sino permanecer fondeado. También ha cuestionado por qué no se evacúa a los pasajeros desde Cabo Verde directamente a sus países de origen.

La OMS confirma un nuevo caso de hantavirus ligado al crucero MV Hondius en Suiza Las autoridades suizas han confirmado un nuevo caso de hantavirus en un pasajero del crucero MV Hondius, que está siendo tratado en el Hospital Universitario de Zúrich, elevando a ocho el total de personas afectadas por el brote, según la OMS. El paciente, que había regresado del viaje a finales de abril, fue aislado tras presentar síntomas y dio positivo por el virus “Andes”, una variante poco común. Su esposa permanece en autoaislamiento sin síntomas, mientras se investigan posibles contactos. La OMS ha activado protocolos internacionales de rastreo y coordinación sanitaria para evitar nuevos contagios.

Se confirman los españoles a bordo del crucero con hantavirus y su llegada prevista a Canarias La Delegación del Gobierno en Asturias ha detallado la distribución de los ciudadanos españoles que viajan en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, procedentes de seis comunidades autónomas: Cataluña, Madrid y Asturias, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. En total hay 14 españoles entre pasajeros y tripulación, dentro de un grupo de 149 personas de 23 nacionalidades. El Ministerio de Sanidad ha indicado que el buque podría llegar a Canarias en tres o cuatro días, tras la aceptación de España a la petición de la OMS para gestionar la atención sanitaria bajo un protocolo internacional.

Canarias confirma que el médico del crucero con hantavirus ya no será evacuado a las islas El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado que el médico grave del crucero MV Hondius, inicialmente previsto para ser trasladado a Tenerife, finalmente no será evacuado a las islas sino a “otra ubicación en el continente”. El cambio contradice el anuncio previo del Ministerio de Sanidad, que había aceptado la petición neerlandesa de traslado a Canarias. Domínguez ha utilizado este ajuste para insistir en la falta de información por parte del Gobierno central, en un contexto de coordinación con la OMS para la atención de los afectados por el brote de hantavirus.

Vox vincula la llegada del crucero con hantavirus a la inmigración El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha comparado la llegada del crucero MV Hondius a Canarias, acordada con la OMS, con la entrada de inmigración por vía marítima, cuestionando los controles sanitarios. En un mensaje en redes sociales, ha acusado al Gobierno de usar esta situación para desviar la atención de otros problemas y ha criticado la gestión del Ejecutivo. El crucero, con 149 personas a bordo, registra seis casos de hantavirus, tres fallecidos y varios pacientes en estado grave o bajo seguimiento.

Despegan los vuelos con tres pacientes del crucero con hantavirus y se modifica la evacuación del médico Se ha confirmado el despegue de los aviones que trasladan a tres pacientes infectados por hantavirus desde el crucero MV Hondius para recibir atención médica. Inicialmente estaba previsto que el médico afectado fuera evacuado a Canarias, pero su traslado se ha modificado tras una mejora en su estado de salud, siendo finalmente trasladado directamente a Países Bajos.

Ángel Víctor Torres pide calma ante el crucero con hantavirus y defiende la actuación del Gobierno El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido tranquilidad ante la inquietud generada en Canarias por la posible llegada del crucero MV Hondius con casos de hantavirus, asegurando que la decisión responde a una comunicación oficial de la OMS que recomienda derivarlo al puerto más cercano. Ha reconocido la preocupación en las islas, pero ha apelado a seguir las indicaciones de expertos epidemiológicos y a mantener la calma. Torres ha destacado la coordinación con el Gobierno canario y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con los protocolos sanitarios y la colaboración institucional para resolver la situación.

Antonio Morales denuncia “irresponsabilidad” institucional en la gestión del brote de hantavirus El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha criticado la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, calificando de “barbaridad” la actuación de las instituciones públicas y el desencuentro entre administraciones. Ha denunciado la falta de información oficial y transparencia, así como la ausencia de coordinación, lo que, a su juicio, está generando alarma social e inseguridad. Morales ha pedido una mayor coordinación institucional y ha reprochado que la situación se esté gestionando con improvisación y sin datos claros sobre el caso.

La CEOE pide garantías sanitarias ante la llegada del crucero con hantavirus El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, ha reclamado máximo rigor y seriedad en la gestión del crucero afectado por hantavirus y ha pedido garantías sanitarias tanto para la población local como para los turistas. Ha subrayado la necesidad de reforzar el diálogo entre administraciones y ha criticado la falta de comunicación directa, señalando que muchos detalles se han conocido por los medios. Alfonso ha insistido en aclarar los motivos de la decisión, los recursos disponibles y las medidas de seguridad, advirtiendo de posibles impactos negativos si la gestión no es adecuada.

La OMS confirma la evacuación de tres casos sospechosos de hantavirus a Países Bajos La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la evacuación de tres personas con síntomas de hantavirus desde el crucero MV Hondius, que serán trasladadas a Países Bajos para recibir atención médica. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el operativo se está realizando en coordinación con el operador del barco y con autoridades de varios países, entre ellos Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos. Los pacientes ya están en camino a instalaciones sanitarias especializadas.

La naviera del MV Hondius confirma que dos médicos especialistas de Países Bajos se dirigen al buque Está previsto que ambos especialistas permanezcan a bordo tras la salida programada desde Cabo Verde, siempre que se complete con éxito el traslado de las tres personas con síntomas más graves. Además, un profesional sanitario adicional ya se encuentra en el buque. Imagen del crucero MV Hondius | Reuters

La naviera del MV Hondius prevé Canarias como destino tras el traslado médico de los infectados La compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero afectado por un brote de hantavirus en Cabo Verde, ha informado de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre la posible llegada del buque a Canarias, pendiente de procedimientos de cuarentena, cribado y evaluación médica. La naviera señala que el destino previsto tras el traslado de los pacientes, si se completa, son las islas Canarias, aunque todo depende del asesoramiento sanitario y de los resultados de los controles. Mientras tanto, el barco permanece fondeado a la espera de evacuar a tres personas afectadas, con apoyo de equipos médicos internacionales coordinados con la OMS.

Manuel Domínguez: «El paciente que está muy grave no va a venir a Canarias» Manuel Domínguez ha asegurado en rueda de prensa que está seguro de que el paciente del crucero MV Hondius que se encuentra muy grave no va a desembarcar en el archipiélago. El vicepresidente de Canarias también ha dicho que el Gobierno regional quiere conocer de primera mano toda la información que se esté generando y que tienes dudas de por qué no se produce el desembarco en Cabo Verde. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, durante su comparecencia ante los medios de este miércoles | RTVC

Comparecencia del vicepresidente Manuel Domínguez para valorar la situación del crucero MV Hondius El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, comparece para valorar la situación del crucero afectado por un brote de hantavirus.

Sigue el avance especial de Televisión Canaria sobre el crucero con hantavirus El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, comparecerá este miércoles 6 de mayo para valorar la situación del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus.

La Autoridad Portuaria de Tenerife afirma que no hay solicitud de atraque del crucero con hantavirus El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha asegurado que no existe ninguna petición formal para el atraque del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha señalado que cualquier decisión dependería de Sanidad Exterior y Capitanía Marítima. Ha lamentado la falta de información y la “alarma injustificada” generada en torno al caso, insistiendo en que todavía no hay detalles concretos sobre su llegada. Aun así, ha afirmado que la isla está preparada para afrontar una posible emergencia sanitaria.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, expectante ante la posible llegada del MV Hondius Así amanece el Puerto de Santa Cruz de Tenerife este miércoles ante la posible llegada del MV Hondius, el crucero afectado con un brote de hantavirus que se encuentra fondeado en estos momentos frente a la costa de Cabo Verde. Puerto de Santa Cruz de Tenerife, este miércoles | Miguel Ángel Reyes

El Cabildo de Tenerife rechaza la llegada del crucero con hantavirus La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado su rechazo “frontal y absoluto” a la llegada del crucero MV Hondius a la isla, tras conocerse la decisión a través de los medios y sin comunicación previa a las autoridades canarias. Critica que el traslado responde a una decisión política sin garantías técnicas suficientes y sostiene que la atención podría realizarse en Cabo Verde. Dávila ha pedido transparencia, protocolos claros y coordinación entre administraciones, advirtiendo de la alarma generada en la población y anunciando un posicionamiento conjunto con el Gobierno de Canarias.

El Hospital de La Candelaria será el centro de referencia para el crucero con hantavirus El Hospital de La Candelaria en Tenerife ha sido designado como centro de referencia para atender a los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras el acuerdo entre el Gobierno y la OMS. El complejo cuenta con unidades especializadas en aislamiento y enfermedades emergentes, aunque las autoridades canarias reconocen que aún disponen de información limitada sobre los traslados, incluido el del médico en estado grave. Mientras tanto, el ECDC evalúa la situación a bordo para decidir evacuaciones urgentes antes de que el barco continúe su rumbo hacia Canarias. Imagen de archivo | Hospital de La Candelaria

Sánchez preside una reunión en Moncloa para abordar la crisis del crucero con hantavirus El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza en Moncloa una reunión de seguimiento para gestionar la solicitud de la OMS de acoger en Canarias al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. En el encuentro participan varios ministros clave para coordinar la respuesta, tras la decisión de España de aceptar la llegada del buque por motivos humanitarios y en cumplimiento del Derecho Internacional. Además, el Ejecutivo también ha accedido a trasladar a Canarias a un médico del barco que se encuentra en estado grave.

El Gobierno espera informe de la OMS y asegura transparencia con Canarias sobre el crucero El Gobierno central está a la espera de un informe epidemiológico de la OMS sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y asegura que compartirá sus conclusiones de inmediato con el presidente canario, Fernando Clavijo. Moncloa defiende que mantiene una comunicación constante con el Ejecutivo autonómico y que este dispone de toda la información disponible en tiempo real. Mientras, Clavijo cuestiona la seguridad del traslado a Canarias y pide una reunión urgente con Pedro Sánchez.



Clavijo rechaza la escala del crucero con hantavirus y exige explicaciones urgentes al Estado Declaraciones del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el programa Buenos Días Canarias

El Gobierno canario denuncia desinformación por parte del Estado en torno al crucero con hantavirus Declaraciones del portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en el programa Buenos Días Canarias

El PP tacha de “inaceptable” la falta de información del Gobierno sobre el hantavirus La vicesecretaria de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado la “confusión” generada por la falta de información sobre el brote de hantavirus y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez datos “concretos y constantes”. Aunque el PP comparte la necesidad de transmitir tranquilidad, insiste en que la claridad es clave en una crisis sanitaria. Fúnez también ha mostrado su apoyo a los afectados, especialmente a los 14 españoles a bordo del crucero.

UGT denuncia desamparo sanitario en Canarias por la ausencia de buques hospital UGT ha acusado al Instituto Social de la Marina de dejar a Canarias en una situación de “desamparo sanitario”, evidenciada por la alerta de hantavirus en un crucero, al no contar con buques hospital en sus aguas. El sindicato critica que estos recursos, pese a estar matriculados en las islas, operen en el Cantábrico, y sostiene que su presencia habría permitido gestionar mejor la emergencia. Por ello, exige su regreso inmediato para garantizar una atención sanitaria adecuada ante crisis en una zona clave de tráfico marítimo internacional.

Illa respalda al Gobierno y llama a la calma ante el caso del crucero con hantavirus El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado su apoyo a las decisiones del Gobierno sobre la escala en Canarias del crucero con casos de hantavirus, insistiendo en actuar con base científica y sin alarmismo. Desde Vic, ha transmitido un mensaje de serenidad y confianza en los protocolos sanitarios, apoyándose en su experiencia como exministro de Sanidad. Además, ha asegurado que los cinco catalanes a bordo se encuentran en buen estado de salud y en condiciones adecuadas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo | David Zorrakino / Europa Press

Retraso en la evacuación de médico con hantavirus desde Cabo Verde rumbo a Canarias El avión medicalizado encargado de trasladar a Canarias a un médico grave con hantavirus del crucero MV Hondius aún no ha salido de Cabo Verde, pese a estar previsto para la madrugada del miércoles. España ha aceptado acoger al paciente a petición de Países Bajos, mientras otros afectados serán evacuados a sus respectivos países. El crucero, con seis casos detectados —tres fallecidos— y 149 personas a bordo, llegará a Canarias en unos días bajo estrictos protocolos sanitarios, aunque su salida sigue pendiente de una revisión completa para detectar posibles nuevos casos.

Fernando Clavijo se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen Informa: Cristina Falcón

Clavijo exige a Sánchez frenar el traslado a Canarias del crucero con hantavirus El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez para detener el traslado a las islas del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, alegando una falta total de garantías de seguridad e información técnica. Desde Bruselas, Clavijo cuestionó que se elija el archipiélago como destino en lugar de repatriar a los pasajeros desde Cabo Verde —donde el buque se encuentra actualmente fondeado— y mostró su disposición de viajar de inmediato a Madrid para abordar esta crisis y proteger a la población canaria.

Tenerife, designada como centro de referencia para atender el brote de hantavirus El Ministerio de Sanidad ha elegido Tenerife como punto de referencia para la atención médica de los pasajeros del crucero neerlandés MV Hondius. La decisión, coordinada con la Organización Mundial de la Salud, contempla la evacuación urgente del médico de a bordo al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

14 españoles entre los 147 pasajeros que continúan a bordo del MV Hondius De las 147 personas a bordo del crucero, se incluyen a catorce españoles. Entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud.

Llega a Cabo Verde el primer avión para evacuar a los enfermos de hantavirus Las autoridades de Cabo Verde han confirmado el inicio del operativo para evacuar a tres pasajeros afectados por un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius, el cual permanece fondeado frente a la capital, Praia. Tras la llegada de la primera de dos aeronaves ambulancia y un médico especialista, se espera que el traslado se realice bajo estrictas medidas de seguridad en las próximas horas. El Ministerio de Salud informó que los pacientes se encuentran clínicamente estables y que, una vez completada la evacuación de los afectados hacia un destino internacional coordinado, el crucero —que transporta a 147 personas— deberá retomar su ruta sin atracar en puerto local.

Autorizan la evacuación de un tripulante grave del crucero MV Hondius El Gobierno de España ha atendido la petición formal de los Países Bajos para coordinar el traslado urgente del médico de a bordo del buque MV Hondius, cuyo estado de salud se reporta como grave. La operación se realizará en un avión hospitalizado, que se encargará de evacuar al facultativo desde la embarcación para que reciba atención especializada en un centro hospitalario de Canarias.

Se espera que el crucero llegue a Canarias en 3-4 días. No hay puerto decidido. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido. Una vez allí, la tripulación y los pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, ha explicado Sanidad en un comunicado. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ‘ad hoc’ para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

España acogerá en Canarias al crucero del hantavirus y a su médico en grave estado España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario«, según ha informado el Ministerio de Sanidad. España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión medicalizado. El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo para acoger el crucero tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará «puntualmente sobre su implementación», según Sanidad.





Los tres infectados por hantavirus en el crucero han sido evacuados a Países Bajos «Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario», informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación. La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado, en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

Un sindicato portuario no descarta paros si no se respeta la salud por crucero MV Hondius El Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT) ha exigido «garantías inmediatas» de protección sanitaria en el caso de que el cucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, atraque en las instalaciones tinerfeñas y no descarta «acciones legales o paros preventivos» si se vulnera el derecho a la salud. En un comunicado, TPT ha mostrado «su extrema preocupación» por la posible llegada del crucero y ha considerado que «las medidas de aislamiento y protección física para el personal de tierra deben estar ya preparadas». «Los trabajadores del puerto no pueden ser el escudo de una crisis sanitaria internacional sin contar con los EPIs adecuados y protocolos de actuación claros ante el atraque de un buque que transporta un agente patógeno letal», ha advertido el sindicato.

Clavijo: El crucero afectado por hantavirus «debe ser atendido donde está» El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur «debe ser atendido donde está», en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias hasta Países Bajos, de donde es la empresa que opera el barco. «Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizadas, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario», ha manifestado Clavijo en Bruselas, donde se ha reunido con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. El presidente canario ha indicado que está en contacto constante con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró. «Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir, y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya», añadió.

Epidemiólogos revisaron el barco de crucero Un equipo de epidemiólogos realizó este martes por la tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo tras el brote de hantavirus, y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomaría el barco.

La OMS cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso. «Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. «Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina» y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí», señaló. El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

La OMS confirmaba contactos con España para el traslado del crucero «Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo», declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

Canarias pide garantías sanitarias El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que la comunidad autónoma quiere garantías en el caso de que se decidiese derivar al archipiélago a los pasajeros del crucero ‘MV Hondius’, pero ha señalado que en todo caso la sanidad de las islas está preparada para atender esta emergencia. «Canarias es una comunidad autónoma con unos hospitales de primer nivel y con unos profesionales magníficos, preparados para atender estas emergencias, eso es indiscutible», ha asegurado el vicepresidente. Una embarcación junto al crucero MV Hondius, anclado frente al puerto de Cabo Verde, el día en que los pasajeros enfermos fueron evacuados en barco del crucero, en el puerto de Praia, Cabo Verde, en esta captura de pantalla obtenida de un video, 5 de mayo de 2026. REUTERS TV vía REUTERS

Medidas de precaución a bordo del barco En un comunicado de la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, señaló que «se están aplicando estrictas medidas de precaución (a bordo), entre las que se incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. Se ha informado a todos los pasajeros y se les está prestando asistencia».

Catorce españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus Entre los catorce españoles del crucero, trece son pasajeros y otro es miembro de la tripulación, según informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions. La empresa, con sede en Países Bajos, publicó este lunes en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación. Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros.

Vigilancia constante en el crucero Desde que el barco ingresase en aguas de Cabo Verde, el buque ha permanecido en alta mar, en constante vigilancia por parte de las autoridades sanitarias. El crucero MV Hondius atraca en el puerto de Cabo Verde, ya que no se permitió el desembarco de los pasajeros mientras las autoridades sanitarias investigaban presuntos casos de hantavirus a bordo, en el puerto de Praia, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Sanidad Exterior ha seguido la situación del crucero desde que se conocieron los casos Según informaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas este lunes, los contactos que se realizan desde Canarias se enmarcan en el mecanismo activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la aplicación de las medidas sanitarias basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos. En concreto, se realizaron reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para hacer seguimiento y abordar la actuación «en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias», agregan las fuentes.

El brote de hantavirus en un crucero no es una amenaza para la población general, dice OMS La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general. «Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica», señaló el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge. La entidad precisó que su transmisión entre personas es difícil, pero cuando esto ocurre puede tener graves consecuencias, como la situación que se ha presentado en el crucero. «El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje», declaró Kluge a través de un comunicado.

Cabo Verde denegó la entrada del crucero a puerto Las autoridades de Cabo Verde anunciaron este lunes que, para proteger la «seguridad pública nacional», han denegado la entrada en el puerto de su capital, Praia, al crucero. «Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional«, informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

Qué es el hantavirus El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Estudio micrográfico de tejido hepático de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), mostrado en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Distribución vía REUTERS

150 pasajeros a bordo del crucero El crucero en el que se detectaron los posibles casos de hantavirus se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, «transportaba a unos 150 turistas de diversos países» y viajaba en dirección a las Islas Canarias. En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.