Carolina Marín comparte su historia en La Laguna

La campeona olímpica participa en una charla en el Teatro Leal de La Laguna, entrevistada por Fátima Febles, jefa de deportes de Televisión Canaria. En una conversación muy personal, Carolina Marín ha repasado su trayectoria y ha hablado de su reciente retirada del bádminton

La campeona olímpica Carolina Marín regresó este miércoles al foco público en un escenario distinto al de la competición. El Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna fue el espacio elegido para un encuentro en el que la deportista compartió vivencias personales y profesionales tras anunciar, a finales de marzo, su retirada del bádminton de élite. La cita, titulada ‘La suerte no viene sola’, formó parte de una iniciativa del ayuntamiento lagunero a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

Carolina Marín (i) junto a Fátima Febles (d) en un encuentro celebrado en La Laguna / Ayuntamiento de La Laguna

La jefa de deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles, condujo el inicio del coloquio, en una conversación que permitió ir más allá de los resultados deportivos. Desde el primer momento, Carolina Marín, mostró la persona tras la campeona olímpica, el recorrido vital que ha tenido detrás de los títulos y recordó los momentos que no siempre se ven.

Trayectoria de éxitos

Carolina Marín durante el encuentro que mantuvo en La Laguna / Ayuntamiento de La Laguna

En ese contexto, Carolina Marín repasó una trayectoria marcada por éxitos, pero también por etapas complejas. Triple campeona del mundo y oro olímpico en Río 2016, su relato se detuvo especialmente en las lesiones que condicionaron su carrera y en las dudas que surgieron durante esos procesos. “Después de la primera y la segunda lesión siempre aparecen dudas: ¿volveré a ser la de antes?, ¿volveré a competir?”, explicó. Unas preguntas que, según relató, convivieron con la necesidad de seguir adelante y mantener el vínculo con el deporte.

El encuentro dejó espacio también para los recuerdos personales. Marín evocó su salida de casa siendo muy joven para incorporarse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid y el respaldo de su familia en ese momento. Un apoyo que describió como determinante en su evolución. En ese relato, la figura de su madre apareció como referencia en una decisión que marcó el inicio de su carrera profesional.

Su retirada, una etapa más de su carrera

A lo largo de la charla, el discurso se centró en la resiliencia y en la capacidad de adaptación ante los cambios. La reciente retirada de la competición, la deportista la afronta como una nueva etapa de su carrera.

Marín trasladó un mensaje vinculado a la forma de afrontar cada proceso personal. “Vivan con pasión cada una de las cosas que la vida les pone por delante”, señaló ante un público que llenó el recinto. La respuesta fue un aplauso prolongado que puso fin a un acto que tuvo un marcado carácter emocional.

Antes de concluir la jornada, la exjugadora compartió unos minutos con jóvenes del Club de Bádminton Universitario, en un encuentro más cercano que sirvió como cierre a una visita centrada en el intercambio de experiencias más allá de la competición.