«La UD Las Palmas lamenta el fallecimiento de Ángel Sánchez y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz», señaló el club canario

El exfutbolista y entrenador Ángel Sánchez Armas, exjugador de la UD Las Palmas, falleció este viernes a los 49 años, ha confirmado el club canario.

En la imagen el exjugador de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sánchez. Cedida.

Conjunto amarillo

El de Las Palmas de Gran Canaria inició su etapa en el conjunto amarillo en la temporada 1996-97 y debutó en un partido de Segunda División contra el CD Toledo el 15 de junio de 1997. Defendió la camiseta del cuadro grancanario en 33 ocasiones en diferentes temporadas -1996-97, 1998-99, 2002-03 y 2003-04-, con más de 1.300 minutos disputados. También militó en Lanzarote, Vecindario, Universidad, Ibiza y L’Hospitalet.

Tras colgar las botas como jugador profesional, Ángel Sánchez inició su trayectoria como entrenador, uniéndose al proyecto de Las Palmas C en regional preferente en la temporada 2016-17, con Álex Castro como ayudante, tras su paso por la UD San Antonio. En su etapa en el banquillo amarillo logró el ascenso a Tercera División.

«La UD Las Palmas lamenta su fallecimiento y muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz», señaló el club canario.