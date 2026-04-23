Pedrola avisa del peligro del Cádiz tras la llegada de un nuevo entrenador

El extremo prevé un partido complicado que se disputará el próximo lunes en tierras gaditanas

Estanislau Pedrola, futbolista de la UD Las Palmas, avisó este jueves del peligro que supondrá el Cádiz CF con la llegada de su nuevo entrenador, Imanol Idiákez, en el partido que les enfrentará el próximo lunes en tierras gaditanas y que cerrará la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Estanis Pedrola posa en el Estadio de Gran Canaria. Quique Curbelo/EFE

El extremo catalán prevé un partido «complicado» ante un rival «en una mala dinámica», pero el cambio de técnico hará que sus jugadores estén «mucho más metidos» y que salgan «enchufadísimos, a por todas».

Pese a ello, Pedrola espera que el conjunto grancanario corte su mala trayectoria fuera de casa, con tres derrotas consecutivas.

Buenas sensaciones en el club

«Es la primera de las seis finales que tenemos por delante«, ha declarado en rueda de prensa, aunque matiza que solo miran «partido a partido», con el objetivo final del ascenso.

Desde su llegada en el pasado mercado de invierno, Pedrola ha disputado doce partidos ligueros -solo dos como titular-, en los que ha marcado tres goles, el último de ellos el que abrió la reciente victoria en casa ante el CD Leganés (2-0).

El jugador se encuentra cedido hasta el próximo 30 de junio por el equipo italiano Sampdoria de Génova con una opción de compra no obligatoria para el club isleño.

El atacante tarraconense reconoció que está «muy contento» en el equipo amarillo, donde está «recuperando una buena versión que hacía mucho tiempo que no tenía«, y le gustaría quedarse, aunque entiende que para ello los clubes deben llegar a un acuerdo y «nunca se sabe» lo que puede deparar el futuro.